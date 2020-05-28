Vitesse'de Thomas Letsch dönemi resmen başladı!
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse, teknik direktörlüğe Thomas Letsch'i getirdi.
Vitesse Kulübü, 51 yaşındaki Alman çalıştırıcı Letsch ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Letsch, son olarak Avusturya'nın Austria Wien ekibini çalıştırmıştı.
Geçen yıl Leonid Slutsky'nin ayrılmasının ardından Joseph Oosting ve Edward Sturing, takımda geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.
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