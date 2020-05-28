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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:21,Son Güncelleme:

Vitesse'de Thomas Letsch dönemi resmen başladı!

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Vitesse'de Thomas Letsch dönemi resmen başladı!
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse, teknik direktörlüğe Thomas Letsch'i getirdi.

Vitesse Kulübü, 51 yaşındaki Alman çalıştırıcı Letsch ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Letsch, son olarak Avusturya'nın Austria Wien ekibini çalıştırmıştı.

Geçen yıl Leonid Slutsky'nin ayrılmasının ardından Joseph Oosting ve Edward Sturing, takımda geçici teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Vitessede Thomas Letsch dönemi resmen başladı

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