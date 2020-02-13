Vitesse 0 - 3 Ajax (Maç Özeti)
Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçına Ajax deplasmanda Vitesse'yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ajax'a turu getiren goller 32. dakikada Ryan Babel, 76. dakikada Ryan Gravenberch ve 85. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'ten geldi.
Ajax, Hollanda KNVB Kupası çeyrek final maçında Vitesse'ye konuk oldu.
Gelredome Stadyumu'nda oynanan maçta Ajax rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Ajax'ın Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Ryan Babel 32. dakikada takımının ilk golünü attı.
Konuk ekibin diğer golleri Ryan Gravenberch ve Dusan Tadic'ten (p) geldi.
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