Virüsle mücadelede şampiyonlar ön safta

Meslekleri doktorluk veya hemşirelik olan olimpiyat şampiyonu sporcular, koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alıyor...

2016 Rio’da judoda 48 kiloda altın madalya kazanan Arjantinli Paula Pareto, Buenos Aires’te bulunan San Isidro Hastanesi’nde doktorluk mesleğini devam ettiriyor. Dört olimpiyat şampiyonluğu bulunan eski buz hokeyi oyuncusu ve IOC üyesi 41 yaşındaki Kanadalı Hayley Wickenheiser da Toronto’daki hastanelerin acil servislerde görev alıyor. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda şampiyonluk yaşayan eski çim hokeyi kalecisi Joyce Sombroek, ülkesi Hollanda’da koronavirüse karşı hastanede mücadele veren bir diğer isim. Avustralyalı hokey kalecisi Rachael Lynch hemşire, aynı ülkeden Jo Bridgen Jones ve Jana Pittman doktor, İskoç curling sporcusu Vicky Wright hemşire olarak virüsle mücadelede insanlara yardımcı oluyor.