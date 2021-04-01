Virtus.Pro, PUBG Mobile takımı kuruyor

Rus espor organizasyonu Virtus.pro, bir PUBG Mobile takımı ile anlaşarak rekabetçi arenaya katılacak. PUBG Mobile, neredeyse PUBG’yi geçecek kadar popüler bir espor başlığı olma yolunda ilerlerken bir PUBG Mobile takımı olan organizasyonlara bir yenisi ekleniyor.

Rusya’nın en eski espor organizasyonlarından olan Virtus.Pro, PUBG Mobile’a karşı olan fikirlerini belirterek bir espor başlığı olarak ilgilendiklerini söyledi. Yapılan açıklamada organizasyonun önümüzdeki CIS bölgesi için gerçekleştirilecek PUBG Mobile Pro League’de mücadele edeceği kaydedildi.

Hayranlarının geri dönüşleri değerlendirildiğinde ve market araştırmaları sonucunda organizasyonlarında PUBG Mobile alanında da faaliyet gösterme kararı aldıkları belirtildi.

“Market araştırmalarımıza göre mobil oyunlar geçtiğimiz yıllarda büyük bir hayran kitlesi kazandı. Biz de kendi hayranlarımız arasında bir anket yaptık ve birçoğundan Virtus.Pro’nun PUBG Mobile takımına sahip olması yönündeki arzularını gördük. Mobil oyun marketi hızlı bir şekilde büyüyor ve biz de bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Takımımızı yakın zamanda duyuracağız, takipte kalın!”

Şimdi hayranların ve ligde yarışan diğer organizasyonların gözleri Virtus.Pro’nun kadro açıklamasında.