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Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Virtus Bologna#Fenerbahçe Beko#Basketbol
Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 09:51

Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ile THY EuroLeague 11. hafta heyecanı devam ediyor. İki ekip daha önceki karşılaşmalarında dengeli bir rekabet sergilerken, bu mücadele Fenerbahçe'nin liderlik koltuğunu garantileme çabası açısından kritik öneme sahip olacak. Peki, Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar.

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Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko basket maçı, THY EuroLeague 11. hafta kapsamında Sarı Lacivertli temsilcimiz için önemli bir yere sahip olacak. THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazanarak bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna da Avrupa Ligi'nde aldığı hüsranı, bu karşılaşma ile sonlandırmak istiyor. Peki, Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

VİRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague 11. hafta mücadelesi kapsamında Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü TSİ 22:30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak​.

 

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#Virtus Bologna#Fenerbahçe Beko#Basketbol

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