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Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko basket maçı, THY EuroLeague 11. hafta kapsamında Sarı Lacivertli temsilcimiz için önemli bir yere sahip olacak. THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe Beko, deplasmanda kazanarak bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna da Avrupa Ligi'nde aldığı hüsranı, bu karşılaşma ile sonlandırmak istiyor. Peki, Virtus Bologna Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

VİRTUS BOLOGNA FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague 11. hafta mücadelesi kapsamında Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele, 20 Kasım 2024 Çarşamba günü TSİ 22:30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak​.