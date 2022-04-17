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Virgil van Dijk'tan Türkiye'ye ve Galatasaray'dan arkadaşı Ömer Bayram'a selam

#Virgil Van Dijk#Galatasaray#Liverpool
Virgil van Dijktan Türkiyeye ve Galatasaraydan arkadaşı Ömer Bayrama selam

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, takımının Manchester City'yi 3-2 yenerek FA Cup'ta finale kaldığı maçın ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan arkadaşı Ömer Bayram'ı andı ve Türkiye'ye selam söyledi.

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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı final maçında Liverpool, son yıllardaki ezeli rakibi Manchester City'yi 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Liverpool, 9. dakikada Konate, 17 ve 45. dakikalarda Sadio Mane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Manchester City, 47. dakikada Jack Grealish ve 90+1. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle skoru 3-2'ye getirse de karşılaşmayı kazanan Liverpool oldu ve finale yükseldi.

Liverpool'un finaldeki rakibi, Chelsea ile Crystal Palace mücadelesinin galibi olacak.

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VAN DIJK, ÖMER BAYRAM'I ANDI

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, ülkemizde maçın yayıncısı olan Tivibu Spor'a maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Manchester City ile girdikleri kyasıya rekabet ve kazandıkları maç hakkında konuşan van Dijk; "Tansiyon hep yüksek oluyor bu tarz maçlarda, fantastik karşılaşmalar izletiyoruz ve bunun tarafı olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Bizim için çok önemliler ve her yerden geliyorlar. Böyle maçların keyfini çıkarmamız lazım." dedi.

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Ardından muhabirin 'Türkiye'de çok fazla Liverpool taraftarı var. Türk futbolu ve Türk taraftarlar hakkında ne söylemek isterin?' sorusuna ise van Dijk şu yanıtı verdi:

Türkiye futbol tansiyonu yüksek bir ülke. Orada çok kez rakip olarak oynadım. Orada oynayan arkadaşlarım da var Jeffrey Bruma ve Galatasaray'dan Ömer Bayram gibi. Onları görmek her zaman hoşuma gidiyor. Türkiye muhteşem bir ülke ve futbolun zevkini çıkaran taraftarlar var. Oradaki herkese selamlar."

ÖMER BAYRAM'DAN CEVAP

Bu açıklamaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Galatasaraylı Ömer Bayram, van Dijk'ı etiketleyerek 'Love Bro' (Sevgiler kardeşim' yazdı ve kalp emojisi kullandı.

Hollanda doğumlu olan Ömer Bayram, daha önce yaptığı bir açıklamada Virgil van Dijk ile çocukluk arkadaşı olduklarını söylemişti.

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#Virgil Van Dijk#Galatasaray#Liverpool

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