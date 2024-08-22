Vinicius Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? Vinicius Souza hangi takımlarda oynadı?

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Brezilyalı futbolcu Vinícius Souza, defansif orta saha pozisyonunda yetenekleriyle öne çıkan bir isimdir. Avrupa futbolunda çeşitli kulüplerde forma giyen Souza, kariyeri boyunca dikkat çekici performanslar sergilemiştir. Peki, Vinícius Souza kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

VINÍCIUS SOUZA KİMDİR?

Vinícius Souza, 17 Haziran 1999'da Rio de Janeiro, Brezilya'da doğdu. Futbola Flamengo'nun altyapısında başlayan Souza, burada dikkat çektikten sonra profesyonel kariyerine adım attı. Genç yaşta Avrupa'ya transfer olan Souza, Belçika'da Lommel SK ve KV Mechelen gibi takımlarda forma giymiştir. Ayrıca, La Liga'da Espanyol forması giymiştir.

VINÍCIUS SOUZA KARİYERİ

Vinícius Souza, profesyonel futbol kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra Avrupa'ya transfer oldu. Belçika'nın Lommel SK takımına transfer olan Souza, burada gösterdiği performansla KV Mechelen'e kiralandı. Ardından, İspanya'nın Espanyol takımına kiralık olarak transfer oldu ve burada da dikkat çekici bir performans sergiledi. Souza, defansif orta saha pozisyonunda oynamaktadır.