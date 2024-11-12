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Lionel Messi'ye yasak geldi! Şaşırtan karar

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#Futbol#Dünya Kupası#Lionel Messi
Lionel Messiye yasak geldi Şaşırtan karar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 18:12

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay'ın Arjantin'i ağırlayacağı maç öncesinde ev sahibi ülke şaşırtan bir karara imza attı.

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Paraguay ile Arjantin'in karşı karşı geleceği 2026 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesi öncesinde ev sahibi takımdan sıra dışı bir uygulama geldi.

Arjantin'in süperstarı  Lionel Messi'nin Paraguay'daki hayranlarından endişe duyan Paraguay Federasyonu, tribüne Arjantinli yıldızın formasıyla girmeyi yasakladı.

Paraguay için sıralamada kritik önem taşıyan maçta Messi hayranlarının tribünde çoğunluğu ele geçirmesini istemeyen ev sahibi takım, stada Lionel Messi ve Arjantin formalarıyla girişe izin verilmeyeceğini açıkladı.

Diario AS'ta yer alan "Paraguay'da Messi karşıtı yasa" başlıklı haber, kısa süre içerisinde dünya çapında ses getirdi.

Messi'nin; Arjantin Milli Takımı, Barcelona veya Inter Miami formalarını üzerinde taşıyan taraftarlar stadyuma alınmayacak.

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Yazılı olmayan bir şekilde uygulanan bu karar, Paraguay tarafından Brezilya ile oynanan maçta da Vinicius Junior'a karşı uygulanmıştı.

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#Futbol#Dünya Kupası#Lionel Messi

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