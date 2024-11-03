Vinicius Junior, Ballon d'Or krizi sonrası çılgına döndü! Real Madrid'den ayrılıyor, Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kıracak...

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LaLiga'da Real Madrid forması giyen ve takımın en önemli isimlerinden olan Vinicius Jr, Ballon d'Or ödülünün kendisine verilmemesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü herkes Real Madrid’in yıldızı Vinicius Jr’ın kazanacağını düşünürken ödülü Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri kazandı.

Vinicius’a ırkçılık yapıldığı ve bu sebeple verilmediği iddiaları sıcaklığını korurken Vinicius Jr'ın bu olaylardan fazlasıyla etkilendiği ileri sürüldü.

SÖZLEŞME TEKFİLİNİ REDDETTİ

Brezilyalı yıldız Ballon d'Or ödülünü kazanamamasının hayal kırıklığını yaşarken Real Madrid'in kendisine sunduğu sözleşme teklifini reddetti.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Real Madrid ile sözleşme uzatmayan yanaşmayan Vinicius Jr., önümüzdeki yaz eflatun beyazlılardan ayrılacak.

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DEV TAKIMLAR PEŞİNDE

PSG, Manchester United ve Chelsea'nin gibi dev takımların radarına giren yıldız isim, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile de görüşüyor. Al Hilal'in Vini'ye futbolda daha önce görülmemiş bir teklifte bulunduğu belirtildi.

CRISTIANO RONALDO'YU GEÇECEK

Al Nassr'da oynayan Cristiano Ronaldo, futbol dünyasında en çok kazanan futbolcu konumunda. Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanan Ronaldo, en fazla kazanan futbolcu ünvanını kaybetmek üzere.

Haberde yer alan detaya göre Vinicius, Al Hilal'den Portekizli yıldızın kazandığından daha yüksek bir teklif aldı.

Yıllık 200 milyon euro kazanan Ronaldo'dan daha fazla kazanması beklenen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu olmuş durumda.

JORGE JESUS ÇALIŞTIRIYOR

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, aktif olarak Al-Hilal teknik direktörlüğünü yapıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal Suudi Arabsitan Pro Ligi'nde 25 puanla zirvede yer alıyor.