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Vinicius Jr. izledi, Fenerbahçe Beko kazandı

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#THY Euroleague#Real Madrid - Fenerbahçe Beko#Real Madrid Fenerbahçe Maçı
Vinicius Jr. izledi, Fenerbahçe Beko kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 00:38

THY Euroleague 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etti.

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THY Euroleague 14. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.

Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla iki yenilgi sonrası yeniden kazanan Fenerbahçe Beko 10. galibiyeti alırken Real Madrid 8. kez maç kaybetti.

Karşılaşmayı Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Jr. da izledi.

REAL MADRID 70-82 FENERBAHÇE BEKO

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İlk çeyrek sonucu: 20-12

İlk yarı sonucu: 31-37

Üçüncü çeyrek sonucu: 47-60

 

 

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#THY Euroleague#Real Madrid - Fenerbahçe Beko#Real Madrid Fenerbahçe Maçı

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