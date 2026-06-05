Vinconzo Montella: 'Futbolda kolay diye bir şey yok'

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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Güney Amerika ülkelerinden Venezuela ile yarın yerel saatle 18.00'de (7 Haziran Pazar TSİ 01.00) Inter Miami FC Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Alttan almamak lazım grubu"

Milli takımın Avustralya, Paraguay ve ABD ile birlikte yer aldığı D Grubu'nu değerlendirerek sözlerine başlayan Montella, "Birbirine yakın takımlardan oluşan bir grup. Alttan almamak lazım grubu. Bu zorlukları bilerek, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Futbolda kolay diye bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

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İtalyan teknik adam, hazırlık maçları için Kuzey Makedonya ve Venezuela takımlarını hangi kriterlere göre belirlediklerine ilişkin, "Biz bu maçları play-off'tan sonra seçtik. Çok fazla seçeceğimiz yoktu. İlk maçı kendi evimizde Kuzey Makedonya'ya karşı oynadık çünkü gruptaki ilk rakibimizle benzer gördük. Seyircimizin önünde yolcuğa çıkmadan önce vedalaşmak istedik. Venezuela, Güney Amerika kıtasında olduğu için, Paraguay ile de aynı grupta yer almışlardı. Onlar da yüksek seviyede oynamaya alışık bir takım. Bu yüzden onları seçmek istedim" diye konuştu.

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"Amacımız 13 Haziran'da herkesin en iyi şekilde olabilmesi için"

Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumları hakkında da bilgilendirme yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Hakan'ı yavaş yavaş aramızı almaya başladık. Kenan'ı daha antrenmana alamadık ama o da yavaş yavaş katılmaya başlayacak. Kerem belki bu maçta birkaç dakika görecektir. Ferdi'de temkinli gidiyoruz. Bizim amacımız 13 Haziran'da herkesin en iyi şekilde olabilmesi için" ifadelerini kullandı.

"En az şekilde etkileneceğimizi düşüneceğim"

Dünya Kupası süresince hava sıcaklıkları ve yolculukların her takım için zorlu olacağına dikkat çeken Vincenzo Montella, "Mesafeler çok uzak da olsa sadece bizi etkilemeyecek. Kamp yerindeki hava şartları da sıcak olacak. Ama bu bizi yıldırmayacak. Dünya Kupası böyle bir organizasyon. Bizim arkada bir ekibimiz var, bütün futbolcularımız için çabalayan. En az şekilde etkileneceğimizi düşüneceğim. Hemen adapte olmamız lazım" açıklamasını yaptı.

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"Biz kendimize güvenen, cesaretli bir takımız"

51 yaşındaki çalıştırıcı, milli takım hakkında birçok analiz yapıldığının hatırlatılması üzerine ise şunları dile getirdi:

"Analizler geçmişi temsil ettiği için o tarafta daha geçerli oluyor. Geleceği çok fazla anlatmaz bize analizler. Biz kendimize güvenen, cesaretli bir takımız. Hem genç hem deneyimli futbolcularımız var. Herkesin bu sorumluluk duygusunu hissederek hareket etmesi gerekiyor, fazla abartmadan. Neler yapabileceğini bilen bir takımız. En iyi şekilde temsil etmemiz gereken bir ülke var. Herkesi gururlandırmak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek bütün sonuçları almak istiyoruz."

"Hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım"

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Futbolculuk zamanında Dünya Kupası'na katılmayı hayal ettiğine değinen Montella, "Birkaç sene öncesine kadar milli takım çalıştırır mıydım, hiç düşünmemiştim. Böyle bir fırsatı hayal bile etmedim. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkesin hak ettiğini düşünüyorum. Duygusal olarak mili takımda her şeyi hissedersiniz. Çok çalışmamız lazım tabii ki de. Hayallerimiz büyük ama adım adım ilerlememiz lazım" cümlelerine yer verdi.

"Çok zordu son seçimleri yapmak"

Vincenzo Montella, Dünya Kupası nihai kadrosunu belirlerken çok zorlandığını aktararak, "Diğer takımları da takip ediyorduk. Onlar da 80-90 milyon Euro'luk oyuncuları kadroya almadılar. Görevimizin bir paçası ama tabii ki bazı futbolcuları getiremediğimiz için üzülüyoruz. Son seçimleri yaparken çok özgürce yaptığımızı söylemek lazım. Bütün maçları ve rakipleri düşünerek yaptım. Bize en çok katlı sağlayacak oyuncuları seçtim" dedi.

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"Real Madrid'de oynuyorsanız kazanmaktan başka düşünce yok"

Arda Güler'in her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini vurgulayan Montella, "Real Madrid'e gittiğinde 19 yaşındaydı. Bizimle de en az 20 maç yaptı bu süreçte. Real Madrid'de oynuyorsanız kazanmaktan başka düşünce yok. Bu sizi zihinsel olarak geliştirir. Hala çok genç ve gelişime açık. Biz de onun gelişimini desteklemeye hazırız. Onun gelişimi için çalışıyoruz. Hemen hemen bütün deneyimleri yaşadı. Bu da sizi mental olarak ve oyununuzu geliştirir" değerlendirmesinde bulundu.

"Vincenzo Italiano için çok mutluyum"

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Italiano ile yakın arkadaş olduğunu da söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Burada çok mutluyum ve entegre olduğumu düşünüyorum. Bütün konsantrem mili takım için. Başka konu konuşmaya gerek yok. Italiano için çok mutluyum. Benim de arkadaşım. Çok iyi bir hoca ve insan. Adana'da yaşadığımız kötü depremde ben İtalya'da bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunanlardan biri oydu. Konteynır getirebilmek için çok uğraşmıştık, insanlar evsiz kalmasın diye. Kıymetli bir insan ve çok da iyi bir hoca" şeklinde konuştu.

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"Fatih Terim ile hikayelerimiz birbirine yakın gitti"

Vincenzo Montella, Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisi ve takım hakkında söylediklerine de teşekkür ederek, "Ben onu hem arkadaşım hem hocam olarak görüyorum. Bizim hikayelerimiz birbirine yakın gitti. O Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra ben göreve geldim. Milan ve milli takımda da ondan sonra görevler aldım. Adana'da, onun memleketinde Adana Demirspor'un başındaydım. Bizim için bir referans olacak kendisi. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Montella, ayrıca Teknik Direktör Şenol Güneş'e de açıklamaları için teşekkür etti ve kendisinin desteğini arkalarında hissettiklerini belirtti.

ARDA GÜLER: HAYALLERİMİ YAŞIYORUM

2002 Dünya Kupası'nda ‘8' numaralı formayı giyen Tugay Kerimoğlu ile henüz konuşmadığını belirten Arda, "Görüşmedim ama duaları bizimledir. 8 numarayı giyeceğim için çok mutluyum. Bu bizim hayalimiz. Dünya Kupası'na son gittiğimizde ben daha doğmamıştım. Babamdan, abilerimden dinledim. Ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buraya katılmak için çok çabaladık. Boşuna gelmediğimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak"

Takımda arkadaşlarına güvendiğini de dile getiren Arda Güler, "İlk hedefimiz kesinlikle gruptan çıkmak. Sonrasında maç maç elimizden geleni yapmak istiyoruz. Dünyanın bizi böyle görmesi, bu ortamı biz oluşturduk. 2 senedir çok önemli maçlar ve mücadeleler gösterdik. Belli bir noktada olduğumuzu dünyada kanıtladık. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Elimizden geleninin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hiçbir takımdan çekincelerinin olmadığını da sözlerine ekleyen başarılı futbolcu, "Bütün marşları seviyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Kim gelirse oynamak isterim.. Kimseden çekincemiz yok. O yüzden bize rakip fark etmez" dedi.

"İnşallah en iyi günleri hep beraber yaşayacağız"

Arda Güler, Dünya Kupası'nı kendi sahnesi olarak görmediğini de söyleyerek, "Çünkü takım olarak oynayacağız. İnşallah en iyi günleri hep beraber yaşayacağız. Gerçekten hayallerimi yaşıyorum. Kendim bir plan çizsem bu kadar güzel olmazdı. Her gün keyif alıp, çok fazla çalışıp, ülkeme hizmet etmek için mutlu bir şekilde elimden geleni yapıyorum" şeklinde konuştu.