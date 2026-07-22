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Vincenzo Montella'yı kahreden haber! Ablası hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Montella#TFF#A Milli Takım
Vincenzo Montellayı kahreden haber Ablası hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 09:50

TFF, Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın evinde geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya ablasından acı haber geldi.

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TFF yaptığı açıklamayla Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın evinde geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir.  Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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#Montella#TFF#A Milli Takım

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