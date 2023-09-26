Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde! TFF özellikle koydurdu

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Milli Takım'da EURO 2024 Elemeleri'nde alınan Ermenistan beraberliği ve özel maçta Japonya'ya karşı mağlup olmasının ardından Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz'la yollar ayrılmış yerine Vincenzo Montella getirilmişti. TFF'nin Montella ile imzaladığı sözleşmede yer alan bir madde dikkat çekti.

HATAYSPOR'U ZİYARET ETTİ

Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ilk ziyaretini Hatayspor’a gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karşıladı. Montella’yı tebrik eden Demirel, milli takımın başarısı için herkesin Montella’nın yanında olduğunu belirtti. Montella da Hatayspor’a Süper Lig'de başarı dileklerini iletti.

3 BÜYÜKLERİN MAÇINI YERİNDE İZLEDİ

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını stadyumdan takip etti. A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, TFF ile anlaşma sağlamasının ardından ilk olarak Konferans Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin, Nordsjaelland ile oynadığı karşılaşmayı Kadıköy’de izlemişti. Montella, ayağının tozuyla Süper Lig’e de hızlı bir giriş yaptı. İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir-Galatasaray maçını da yerinden takip etti. Tecrübeli hoca, İstanbul’da oynanan Beşiktaş- Kayserispor ile Kasımpaşa-Adana Demirspor karşılaşmalarını tribünden takip etti.

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MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE

Fanatik'te yer alan haberde, Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel bir madde yer aldığı ortaya çıktı. İtalyan teknik adamın görev yerinin Türkiye olduğu ve hocanın yurt dışına çıkışlarının izne tabi olduğu belirtildi.

İSTANBUL'DAN EV BAKIYOR

TFF yönetiminin, Vincenzo Montella'nın sürekli Türkiye'de kalmasını özellikle istediği ve 49 yaşındaki antrenörün İstanbul'dan ev arayışlarına derhal başladığı haber detayında yer aldı.

Son olarak Adana Demirspor'da görev alan Vincenzo Montella, Mavi Şimşekler ile 76 maçta 38 galibiyet, 21 yenilgi ve 17 beraberlik elde etmişti. İtalyan hoca, Adana temsilcisinde maç başına 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

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