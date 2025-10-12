×
Vincenzo Montella'nın gecesi: A Milli Takım tarihine geçti!

#A Milli Futbol Takımı#Vincenzo Montella#Bizim Çocuklar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 00:12

Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, bu galibiyetle birlikte tarihe geçti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup etti.

BULGARİSTAN'DA BİR İLK

Bu galibiyetle birlikte A Milli Takım, Bulgaristan'a karşı oynadığı 12. maçta ilk zaferini yaşadı. Milli takım, daha önceki maçlarda 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamıştı. 

Öte yandan Bizim Çocuklar, 6-1'lik galibiyetle birlikte Haziran 2005'ten bu yana Dünya Kupası elemelerindeki en farklı deplasman galibiyetini aldı. Ay-yıldızlılar, o tarihte Kazakistan'ı 6-0 mağlup etmişti.

MONTELLA'DAN TARİHİ GALİBİYET

Bir çok ilki yaşadığımız bu gecede teknik direktörümüz Vincenzo Montella da adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 

İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım tarihinde toplamda ve deplasmanda en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör oldu.

51 yaşındaki teknik adam, toplamda 14, deplasmanda ise 7 galibiyet sevinci yaşadı. 

