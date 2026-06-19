Vincenzo Montella'dan sitem: 'Beni çok üzüyor'

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2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçını Paraguay ile oynayacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Ben aslında Türküm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye’de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı.

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BENİ ÇOK ÜZÜYOR

Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz.

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DAHA ÇOK TÜRK OLDUĞUMA İNANIYORUM

Kaos yaratıp da Türkiye’ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor.

BENİ ETKİLEMİYOR

Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Kendi açımızdan her şeyi yoluna koymak için yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.

KENDİME VE ONLARA GÜVENİYORUM

Büyük bir hayalimiz var, taraftarlara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var. Futbolcular da bunun farkında. Son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında futbolcuların tutumlarını mağlubiyetlerden sonra çok daha fazla seviyorum. Bu sevginin sadece maç kazanıldığında değil ihtiyaç duyulduğunda da futbolculara verilmesini istiyorum. Futbolcuların yeniden sahaya çıkmak için istekli olduklarını görüyorum. İncindiler. Sonuçta futbolcular makine ya da robot değil. Ben kendime ve onlara güveniyorum.