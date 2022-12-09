Vincenzo Montella'dan Samet Akaydin ve transfer açıklaması! Fenerbahçe istiyordu... "Bakkala döneriz"

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Roma'nın unutulmaz 2001 şampiyonluğunun baş mimarı; Sampdoria, Genoa ve Empoli gibi takımların unutulmaz yıldızı, uçak sevincinin mucidi, İtalyanların önemli efsanelerinden biri... Parlak futbolculuk döneminden sonra Fiorentina, Sevilla ve Milan'da hoca olarak iz bıraktı ama asıl hikayeyi yeniden doğuşlarla dolu Adana Demir döneminde yazıyor.

Balotelli, Belhanda gibi sorunlu yıldızları yeniden kazanmak zorundaydı. Diğer yandan takımda Süper Lig'de ilk kez oynayacak olan tam 11 oyuncu vardı. Monza'da dibe vurduktan sonra, birisi çıkıp ona, "Sen yeniden İtalya Milli Takımı'na gideceksin" deseydi belki kahkaha atardı ama Montella onu inandırdı, oynattığı futbolla Balotelli'yi yeniden ayağa kaldırdı.

Balotelli'ye Mavi formayı vermek için Mancini'yi mecbur bıraktı. Galatasaray 'da yüzüne bakılmayan Yunus Akgün'den Türk Milli Takımı'nın en önemli potansiyeli olmasını sağlayacak bir performans yarattı. Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş 'a giderken, "Montella benim babam" sözleriyle hocasına övgü yağdırdı.

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Adana Demirspor'un tarihinde ilk kez Süper Lig'de bir haftayı lider bitirmesini sağlarken taktik anlayışı, kenardaki heyecanı ve oyuncularına kattıklarıyla Türk futboluna ders veren Montella dipten zirveye yürüyor.

Adana Demirspor'un başarılı teknik patronu Montella, Fanatik'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

'Başkanın vizyonu etkiledi'

"Teknik adamlar için her şey her zaman iyi gitmez. Bu aslında hayatta da böyledir. Mutlaka inişler ve çıkışlar olur. Benim için de belki de öyle oldu. Fiorentina, Sevilla ve Milan'dan sonra beklemem gereken bir süreç yaşadım. Adana Demirspor'dan teklif geldiğinde biraz araştırma yaptım ve bana uygun bir yer olacağını düşündüm. Başkanla yaptığımız görüşmeden sonra da buna emin oldum. Çünkü ben tutkulu bir insanım. Futbolda tutkunuz varsa başarılı olursunuz. Bunu başkanda da gördüm. Vizyonu ve hedefleri bana güzel şeyler hissettirdi. Zaten teknik adamlar bunu hisseder. Bir yere giderken başarılı olacağınız içinize doğar."

'Kararları ben alıyorum'

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"Bir hocanın genel bir kültür hazinesine sahip olması gerekiyor. Burası da bana çok şey katıyor. Başkanı herkes tanıyor. Çok güzel bir ilişkimiz var kendisiyle. Tabii ki teknik konularda kararları en nihayetinde ben alıyorum. Ancak Adana Demirspor son derece şanslı böyle bir başkana sahip olduğu için."

'Napoli gibi ortam'

"Ben Napoli şehrindenim... Adana'ya benzeyen bir yer belki de. Burada da aynı Napoli'deki gibi bir hava var. Takımına bağlı ve ateşli taraftarlar. Bu yüzden uyum sağlamak zor olmadı aslında. Gelişebilecek bir kulüp var. Aynı zamanda gelişebileceğim bir ortam olması bana keyif veriyor."

'Türkiye - İtalya finali...'

"Play-Offlar'da İtalya ve Türkiye'nin final oynamasını bekliyordum. Ancak turnuvada ikisinin de olmamasına gerçekten çok üzüldüm. Türkiye çok potansiyelli bir takım, ilerleyen turnuvalarda mutlaka daha büyük işler yapacaklardır."

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'En büyük sorun tempo'

"Maçın temposu sürekli kesiliyor. Tempo sürekli düşüyor. Zamanı sonradan eklemek aynı şey değil. Temponuz düştükten sonra aynı şekilde organize olamıyorsunuz. Bu nedenle Türk futbolunda oyunun bu kadar fazla durmasının önüne geçmek için çözümler aranmalı."

'Egosuz bir insanım'

"Benim hakkımda futbolcuyken de hep olumlu şeyler konuşulurdu. Bunu egosuz olarak söylüyorum. Futbolda hiçbir şey kalıcı değildir. Bu yüzden geleceğe odaklanmak enerjinizi almaktan başka bir şey getirmez. Benim için önemli olan tek şey bir dahaki maçtır"

'Forvetsiz oynamıyorum'

"Forvetsiz oynadığıma dair yorumlara katılmıyorum. Bu tamamen taktiksel bir tercih. Direkt 9 numara özelliğinde bir oyuncu ile oynamıyorsak aslında kanatlarımızı forvet olarak kullanıyoruz demektir. Futbolcuların özellikleri buna yatkın ise bu şekilde değerlendiriyoruz. Bitiricilik özelliği yüksek oyuncuları tercih ediyoruz."

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'Dzyuba olmadı'

"Dyzuba geldiğinde takım fiziksel olarak çok öndeydi. Bunu yakalamak için birkaç şans buldu ama devamını getiremedi. Başkanımız da bu süreci çok iyi yönetti. Faydalı olamayacağını anladığı gibi doğru bir şekilde yolları ayırdı."

'Balotelli'yi iyi yönettik'

"Balotelli'yi çok iyi yönettik. Kulüp yönetimi onu çok iyi değerlendirdi. Tabii kendisi de başarılı olmak istedi. Fedakârlıklar yaptı ve ortaya bir başarı çıktı."

'Yunus Akgün fazlasını yapabilir'

"Yunus Akgün'ün yapabildiklerini de biliyorum yapabileceklerini de... Potansiyelinin daha fazlasını yapabilir. Bu özellikler onda var. Galatasaray bunun farkında ve eminim bu nasıl çıkaracaklarını biliyorlardır."

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'Pirlo harika insan'

"Pirlo için en iyisini diliyorum. Çünkü bunu fazlasıyla hak eden bir insan. Çok özel ve mütevazı bir karakter. Harika bir futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe de aslında çok iyi bir yerde başladı, kötü de bir başlangıç değildi. Şimdi Türkiye'de farklı bir yarışın içerisinde. Ben çok büyük başarılar yaşayabileceğine inanıyorum."

'Terim iz bıraktı'

"Fatih Terim çok önemli bir isim. Floransa'da inanılmaz hatıralar bırakan bir kişiden bahsediyoruz. Sadece bu değil. Birkaç defa konuştuk, gerçekten ayakları yere basan çok kaliteli biri. Milan'da da kısa süre çalıştı ama kalitesini gösterdiğini düşünüyorum."

'Samet'i satarsak bakkala döneriz'

"Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık, ancak Samet Akaydın'ın gitmesini istemiyoruz, çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. İlk 11'inizden çok oyuncunun ayrılması her takımın kaldırabileceği bir şey değil"

'Oyuncuların gelişimi gurur ama...'

"Oyuncularımın performansı benim için çok büyük gurur. Yunus Akgün kiralıktı, Milli Takım ’a gitti. Tayyip Talha'yı satmak zorunda kaldık, ancak Samet Akaydin'in gitmesini istemiyoruz, çünkü bakkala dönmek istemiyoruz. Sürekli al-ver yaparak başarılı olamayız. Böyle söylememin sebebi şu. Tayyip kendisini geliştirdi, genç bir oyuncu ve kulübe de önemli bir girdi sağlayarak gitti. Buna normal bakabilirsiniz. Rakitsky'yi aldık ama maalesef bazı kişisel sorunlardan dolayı gitmesi gerekti. Şimdi Samet'in de gitme durumu konuşulduğu için söylüyorum. Bir takım için direkt ilk 11 oynayan 3 oyuncunun ayrılması pek kaldırılabilir bir durum değil."