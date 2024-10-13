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Vincenzo Montella'dan rotasyon açıklaması: 'Ben de düşünüyorum, bizimle olamayacaklar...'

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#Vincenzo Montella#Türkiye#İzlanda
Vincenzo Montelladan rotasyon açıklaması: Ben de düşünüyorum, bizimle olamayacaklar...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2024 17:14

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma öncesi konuşan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu Orkun Kökçü, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda İzlanda ile yarın oynanacak maç öncesi Laugardalsvöllur Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Son olarak A Milli Takımımız, Samsun'da Karadağ'ı 1-0 yenip grupta zirveye yerleşmişti. 14 Ekim Pazartesi (Yarın) liderliğimizi pekiştirmek için sahaya çıkacağımız maç öncesi konuşan Montella şu ifadeleri kullandı:

'GRUBUN ANAHTAR MAÇI'

'Bu maç anahtar maç grup için. İzlanda'nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Adaptasyon göstermek zorundasınız. Bunların üstünden gelinebileceğini düşünüyorum.'

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Vincenzo Montelladan rotasyon açıklaması: Ben de düşünüyorum, bizimle olamayacaklar...

ROTASYON OLACAK MI?

'Ben de düşünüyorum. Düşündüğümden de daha az olabileceğini düşünüyorum. Son bir antrenmanımız var. Hemen hemen herkes toparladı. Son bir antrenman var. Yarın kararımızı vereceğiz.'

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'Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci yarıda direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar.'

SAKAT VE CEZALILAR

Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, 'Son maçta bir kişi sakatlandı ve bir kişi cezalı duruma düştü. Onlar da bizimle olamayacaklar.' ifadelerini kullandı.

ATAKAN KARAZOR HAKKINDA

'Atakan özellikleri çok belirgin bir futbolcu. Zeki bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok hızlı adapte olabileceğini biliyoruz. Kendisinin de bizim felsefemize adapte olabileceğini gördük.'

'HIZLI ADAPTE OLMALIYIZ'

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'Adapte olmak lazım. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz. Rakip bu atmosferde oynamaya daha alışkın ama bu bir bahane değil. En fazla rüzgar rahatsız edebilir. Geri kalan adaptasyonun çok hızlı olması gerekiyor.'

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#Vincenzo Montella#Türkiye#İzlanda

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