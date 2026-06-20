Vincenzo Montella'dan Paraguay karşısında 3 değişiklik birden!

Haberin Devamı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Paraguay maçı ilk 11'inde önemli değişikliklere gitti.

Avustralya'ya karşı oynadığımız ve gol bulmakta büyük zorluk yaşadığımız maçta 2-0 yenilmiştik. Topa sahip olsak da özellikle rakip savunmayı açmakta büyük zorluk yaşamıştık. Bu maç sonrası kadro tercihi ve maç içindeki değişiklik kararları eleştirilere neden olan Vincenzo Montella, Paraguay karşısında revizyona gitti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Avustralya maçında ilk 11'de yer alan 8 futbolcumuz kadroda kalırken savunmada Zeki Çelik yerine Mert Müldür Paraguay karşısında forma buldu.

ORKUN YERİNE YUNUS, BARIŞ YERİNE KENAN

Hücum hattında Orkun Kökçü yerine Yunus Akgün forma bulurken, Arda Güler ise sağ kanattan merkeze, 10 numara mevkiine kaydı. Barış Alper Yılmaz yerine ise Paraguay karşısında Kenan Yıldız sahaya çıktı.

Haberin Devamı

MONTELLA GALİBİYETİN ŞİFRESİNİ VERDİ

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Paraguay ile oynayacağımız kritik Dünya Kupası maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuştuk. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takım odaklanmış ve birlik içinde. Dünya Kupası'nda çoğu maç zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor, bugün de böyle bir maç bekliyorum. Paraguay'ın kadrosuna baktığımızda her zamanki gibi 4-2-3-1 başlayabilirler, aynı oyuncularla 4-3-3 oynayabilirler. Her türlü ihtimale hazırlıklıyız. Biz topa sahip olduğumuzda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmamız gerekiyor. Kapanan rakiplere karşı modern futbol bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda defans arkasındaki boşluklara koşu atmak gerekir." açıklamasını yaptı.

'2 SENE ÖNCE GALİBİYETLE KUTLAMIŞTIK'

Haberin Devamı

Montella, antrenmandaki doğum günü kutlaması için "Evet dün doğum günümdü. Takımla birlikte güzel deneyimlerim var. 2 sene önce bir galibiyetle kutlamıştık." ifadelerini kullandı.

PARAGUAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Futbol Takımımız karşısında 2 değişiklik yaptı.

Alfaro, ABD mücadelesinde kendi kalesine gol atan Bobadilla'yı yedek soyundururken bu futbolcunun yerine Galarzo Fonda'yı sahaya sürdü. Arjantinli teknik adam ilk maçta oynattığı Sanabria'yı da kulübede otururken, formayı Pitta'ya verdi.

Paraguay, A Milli Futbol Takımımız karşısına Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta 11'iyle çıktı.

Haberin Devamı

TRİBÜNLERDE TÜRK TARAFTARLAR AĞIR BASTI

San Francisco'daki 68 bin 827 kişilik San Francisco Bay Arena'da Türk taraftarlar ağır bastı.

Büyük Türk yürüyüşüyle stadyuma gelen kırmızı-beyazlılar, tribünleri de Türk bayraklarıyla donattı. Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.