Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü kararı!

Dünya Kupası Play-Off yarı final maçında Romanya’yı 1-0 mağlup eden A Milli Takımımız, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek için salı akşamı Kosova ile deplasmanda final oynayacak. Büyük özlemi noktalamak için önümüzde sadece 1 maç var. Teknik direktör Vincenzo Montella ve öğrencileri, tamamen zafere kilitlenirken; başarılı hoca ilk 11 konusunda değişime hazırlanıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YANINA ORKUN KÖKÇÜ

Kosova’nın Romanya’ya göre çok daha tehlikeli ve fizik gücü yüksek bir rakip olduğunu göz önünde bulunduran Montella, orta sahayı sağlam tutmak adına bu kez İsmail ile Hakan Çalhanoğlu’nun yanında Orkun Kökçü’yü de 11’de başlatabilir. Bu senaryoda Kerem Aktürkoğlu kulübeye çekilecek. Barış Alper en uca geçecek. Arda Güler ise sağ kenar oyun kurucu rolünde forma giyecek.

SAVUNMADA DA DEĞİŞİM

Sadece orta saha ve ön tarafta değil, savunmada da değişim ihtimali var. Sağ bekte sakatlığı geçen Zeki Çelik, Mert Müldür’den formayı alabilir. Stoperde henüz Merih Demiral tam olarak iyileşemedi. Samet Akaydin bu nedenle bir adım önde olsa da Montella’nın kafasında Ozan Kabak ihtimali de güçlü bir şekilde duruyor.