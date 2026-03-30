Vincenzo Montella'dan Kosova finali öncesi net mesaj: '24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova ile oynayacak.

Ay-yıldızlılar, yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.

Mücadele öncesinde Milli Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"OYUNCULARIM BANA HER ŞEYLERİNİ VERDİLER"

Öncelikle 2,5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.

Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler.

"TFF'NİN DESTEĞİNİ HEP HİSSETTİM"

Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim. Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu.

"SAYGI DUYULAN BİR MİLLİ TAKIM OLDUK"

Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasın yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız.

"FUTBOLCULARIMI HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞMEM"

Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem.

Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum.

"24 YILIN SORUMLUSU BU ÇOCUKLAR DEĞİL"

Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız.

"HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ"

Oyuncularımız yürekleriyle oynarken, bayrağımız altında herkesi birleştirdi. Neleri başarabileceğimize şahit olduk. Birlikte harekete edersek, her şeyi başarabiliriz.

"DÜNYA KUPASI RAKİPLERİMİZİ DÜŞÜNMEDİM BİLE"

Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD, Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova maçını düşünüyoruz. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç!

"TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Zorlayarak konuşmuyorum, gerçekten Türkiye'de çok iyi hissediyorum. Başkanımızla dostluğumuz çok iyi. Yarın farklı kararlar alırken de zorlanmayız. Kültürlerimiz çok yakın, ben de benzer şekilde büyüdüm. Türk gibi hissediyorum.