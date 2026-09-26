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Vincenzo Montella'dan kırmızı kart yorumu: 'Çok net görülmüyordu!'

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#A Milli Futbol Takımı#Vincenzo Montella#Fransa
Vincenzo Montelladan kırmızı kart yorumu: Çok net görülmüyordu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 00:28

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Kocaeli'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörü Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın sözleri;

"Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik. Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maç şunu gösterdi; herkesle mücadele ederiz. Daha fazlasını hak ettik ama futbolcularımı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar."

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"100 DAKİKALIK KONSANTRASYONA İHTİYACINIZ VAR"

"Maç boyunca gösterdiğimiz kariyerin üstüne eklemeliyiz. 100 dakika boyunca konsantrasyona ihtiyacınız var. Konsantrasyon da bir değer futbolda. Takım ruhunu, karakterini bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik."

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KIRMIZI KART YORUMU

"Ufak bir hatadan dolayı oldu kırmızı kart. Daha tam seyredemedim. Hakemlerin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net bir el görülmüyordu ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla da mücadele etmeliyiz."

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#A Milli Futbol Takımı#Vincenzo Montella#Fransa

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