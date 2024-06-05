Vincenzo Montella'dan kadro sözleri: Fikirlerim net

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Avrupa Şampiyonası öncesi İtalya ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak'ın sakatlığı hakkında konuşan Montella, "Güzel akşamların böyle bir kötü hatıraları olabilir. Ozan için iyi hissiyatlarımız yok. Avrupa Şampiyonası öncesi böyle sakatlıklar yaşayınca daha da üzücü oluyor durum." dedi.

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Geliştirebilecekleri noktalar olduğunu söyleyen Montella, "Skordan memnunuz. 1-1 de bitebilirdi maç. Bazı kurgusal detayları düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Rakibimiz, güçlü bir rakip. Geliştirebileceğimiz noktalar da var. Bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadro ve oyun kurgusuna dair konuşan Vincenzo Montella, "Burada olan bütün futbolcularımız, hak ettikleri için buradalar. Bu akşam itibarıyla iki futbolcumuz daha A Milli Takım forması giydi. Hem bugünün hem de yarının değerleri. Aslında fikirlerim net. Oyuncularımızı gördükten sonra kararım netleşecek. Geliştirebileceğimiz noktalardan biri derinliği iyi kapatmak. Özellikle bağlantıları topa sahipken daha iyi yönetebiliriz. Savunma arkasına sarkmaları da geliştirebiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz şeyler." açıklamasını yaptı.

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“HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDERKEN BÖYLE BİR SAKATLIK YAŞAMASI HEPİMİZİ ÇOK ÜZDÜ”

Sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak’ın son durumuyla alakalı bilgiler vererek sözlerine başlayan Montella, “Maalesef çok üzgünüz. Şu an için iyi bir hissiyatımız yok. Bir bilgi alamadık ama sezonun bu noktasında herkesin bir hayali var. O hayallerin peşinden giderken böyle bir sakatlık yaşaması hepimizi çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, bir hazırlık maçına göre sert bir karşılaşma olduğuna da dikkat çekerek, “Aradığımız takım ruhunu sahada yakalama fırsatımız oldu. Maçın sonuna doğru takımlar biraz yorgundu ama genel anlamda dengeli bir maçtı” şeklinde konuştu.



“DENGELİ BİR MAÇTI”

İtalya ile rakamsal anlamda dengelerin olduğu bir mücadele oynandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, “Belki İtalya biraz daha fazla önde gibi gözükse de gol beklentileri 0.67’ydi. Bizde de bu sayı 0.68’di. Onların 11, bizim de 10 tane şutumuz vardı. Dengeli bir maçtı. Aslında daha fazla topa sahipken net işler yapabilirdik. Özellikle öne doğru paslarla, geçiş oyuncularıyla daha fazlasını yapabilirdik. İkinci yarı o yüzden Abdülkadir Ömür’ü tercih ettik. Çünkü o bu oyunu yapabildiğimiz bir futbolcu. Orkun ile de zaman zaman iyi işler yaptık” cümlelerine yer verdi.



“BU SEVİYELERDE FİZİKSEL YÖNÜNÜZÜN ÇOK GÜÇLÜ OLMASI LAZIM”

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Montella, Avrupa şampiyonası öncesi kadroya son şeklini vermede futbolcuların fiziksel değerlerinin önemli olacağına da vurgu yaptı. İtalyan çalıştırıcı, “Listeye aldığım bütün futbolcuların en iyi futbolcular olduğunu düşündüğüm için aldım ve hepsinin şampiyonaya katılacağını düşündüğün için aldım. Son karara geldiğinizde fiziksel durumlar çok önemli. Kondisyonel olarak hangisi daha iyiyse, bu seviyelerde fiziksel yönünüzün çok güçlü olması lazım. Bunun kararları değiştirebileceğini söyleyebilirim. İki futbolcumuz da ilk kez A milli formayı giydi. Deneyim kazanmaları için de güzel bir fırsat oldu” şeklinde konuştu.



“BÜYÜK HAYALLER KURARKEN KÜÇÜK KÜÇÜK ADIMLARLA İLERLEMEYİ SEVEN BİR İNSANIM”

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Türkiye’nin, EURO 2024’ün en genç milli takımlarından biri olduğunu hatırlatan 49 yaşındaki teknik direktör, “Avrupa şampiyonasına katılma başarısı gösterdik. 3. Avrupa şampiyonamız. Son iki şampiyonada grubu geçme başarısını yakalayamamıştık. Ben büyük hayallere sahip olan bir insanım. Büyük hayaller kurarken de küçük küçük adımlarla ilerlemeyi seven bir insanım. Öyle bir alışkanlığım var. O yüzden ilk hedefimiz grubu başarıyla tamamlamak ve geçmek” değerlendirmesinde bulundu.



“KENAN YILDIZ’IN SON KAMPA GÖRE GELİŞTİĞİNİ GÖRDÜM”

Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın performansı hakkında gelen bir soruya Montella, şu cevabı verdi:

“Tam bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim. Fiziksel olarak son kampa göre de geliştiğini de gördüm.18 yaşında bir futbolu olduğunu hatırlatmak fayda var. Hala fazlasıyla gelişebilir. Maçın enstantanelerini yönetmekte gelişebilir. Altını çizmek istediğimde bir konu da, bu kadar fazla tanınmış olmasının dengesini bozmamış olması.”