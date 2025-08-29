Vincenzo Montella'dan 'kadro' eleştirilerine yanıt: 'Karar vermek zorundayım'

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası yolunda Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, TRT Spor'a konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

Ben Milli Takım hocası olarak sadece sahada neler oluyor ona konsantre oluyorum. Barış Alper müthiş başladı sezona. Golleri ve fiziksel gücüyle inanılmaz bir başlangıç yaptı. Belki en iyi sezon başlangıcıydı. Uğurcan belki de geçmiş yıllardaki performansını yakaladı tekrar. O da çok iyi başladı. Hakan Çalhanoğlu bir kımız kart sonucunda daha az oynama fırsatı buldu belirli dönemlerde. Kerem ise çok önemli bir turnuvada çok önemli bir gol attı. Dolayısıyla bu futbolcuların mental olarak etkilendiklerini düşünmüyorum. Ne zaman futbolcularımızla kampta buluşsak geldiğiniz takımdaki problemlerinizi unutun diyorum.

BENİ ÜZDÜ

Dün takımlarımızın Avrupa'dan elenmesi beni derinden üzdü. Takımlarımız Avrupa'da ne kadar devam ederse futbolcularımız da o kadar deneyim kazanmış oluyor.

KARAR VERMEK ZORUNDAYIM

Günay'ı uzun zamandır tanıyorum ve nasıl bir kaleci olduğunu da biliyorum. Sosyal medyayı takip etmiyorum ama sosyal medyada 'Bunu da alsaydın' diyenlere 'Kimin yerine' diye sormak isterdim gülmek için. Seçim yaparken çok zorlandığımız anlar da oluyor. Ama bir karar vermek zorundayım ve en iyisini yapmak zorundayım.