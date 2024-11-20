×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

A Milli Takım'da Montella'dan itiraf: Yapabilirdik ama felsefeme ters olurdu

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Montella#Uluslar Ligi
A Milli Takımda Montelladan itiraf: Yapabilirdik ama felsefeme ters olurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 01:24

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olduğumuz maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olarak grubu ikinci sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

Futbol oynanmayacak bir zeminde mücadele etmeye çalıştıklarını kaydeden Montella, "Çok üzgünüz hepimiz. Uluslar Ligi'nde liderliği hak ediyorduk. Son maça nazaran bakınca hak ettiğimiz liderlik vardı. Futbol sahası denemeyecek kadar kötü sahada futbol oynandı. Biz kenarda zor ayakta duruyorduk, futbolcularımızı hayal edemiyorum. Futbolcularımı yüreklerinden ve mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. İstediğimiz sonuç bu değildi. Çok üzgünüz. Aslında maçtan önce kolay bir maç olmayacağını söylemiştim. Sonuna kadar mücadele ettik. Mücadele maçıydı bu. Futbol oynanmayacak kadar kötü bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Son ana kadar korakor gittik ama rakip bir tık daha öndeydi. Sonuç nedeniyle üzgünüz ama oyuncularım sonuna kadar uğraştı." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınA Milli Takım, A Ligi için play-off oynayacak İşte muhtemel rakipler ve kura tarihi...A Milli Takım, A Ligi için play-off oynayacak! İşte muhtemel rakipler ve kura tarihi...Haberi görüntüle

"BENİM OYUN FELSEFEME KARŞI OLURDU"

Oyuncularıyla mücadelelerinden dolayı gurur duyduğunu söyleyen Montella, "Bu seviyelerde, bu tarz sahada futbol oynamaya çalışamıyorsunuz bile. Futbolcularımla daha çok gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bir çoğu bu kampa en iyi durumuyla gelemedi. Bazıları oynayamadı, bazılarının sakatlığı vardı. Bir mağlubiyetle dengemizi bozup tüm yaptıklarımızı göz ardı edemeyiz. Son 1 yıldır rekabet gücümüzün ne kadar yüksek olduğunu herkese gösterdik. Sonrasında konuşmak kolay ama teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel kapasiteyi yükseltebilirdik. Ancak bu da benim oyun felsefeme karşı olurdu." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Takım#Montella#Uluslar Ligi

BAKMADAN GEÇME!