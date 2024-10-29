Vincenzo Montella'dan İtalya'da flaş açıklamalar: 'Milli Takım'da mutluyum ama Roma'dan teklif gelirse... | Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu!'

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. Serie A'da 4-4 sona eren Inter - Juventus mücadelesinde Kenan Yıldız'dan övgüyle bahseden Montella, kendi geleceğiyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

İşte Vincenzo Montella'nın La Gazzetta dello Sport'a verdiği Röportajın tamamı:

'KENAN YILDIZ ADINA MUTLUYUM'

Karşılaşma 4-2 Inter üstünlüğüyle devam ederken 62. dakikada oyuna dahil olan ve attığı 2 golle takımına 1 puanı kazandıran milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında ise başarılı teknik adam, “Onun adına çok mutluyum. Bu başarı doğru zamanda geldi. Henüz 19 yaşında. Bir maçta 2 gol atan en genç oyuncu oldu. Gol yollarında önemli bir tepki verdi. Türkiye'de onun hakkında çok şey konuşuluyor ve Kenan bunu hak ediyor. Motta şaşırtıcı bir şekilde onu başlangıçta kenarda tuttu. Ama o oyuna çok iyi girdi. Hiç şüphem yoktu. Çünkü o zihinsel olarak olgun bir çocuk. Tavrında asla hata yapmaz. Şu ana kadar olağanüstü gollerin hepsini attı. En basit golleri atmayı da öğrenmeli" şeklinde konuştu.

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'NAPOLI'NİN CONTESİ ŞAMPİYON OLABİLİR Mİ?'

"Bu maçların ötesinde Napoli, Inter ile sonuna kadar şampiyonluk için savaşacak. Bunu onlara baskı yapmak için değil, onlara iltifat etmek için söylüyorum. İtalya ve Avrupa'da üst düzeyde geçirilen pek çok sezon, insanın kendi yeteneklerine olan inancını arttırır ama bazı detayları gözden kaçırmasına da neden olabilir. Inter'de her şeyi sıfırlamak için zamanları ve yetenekleri var ve bana öyle geliyor ki Simone'nin maç sonunda söyledikleri, olası bir sorunun kokusunu almış ve onu çözmeye hazır birinin sözleriydi."

ROMA'YA PARANTEZ

Eski kulübü Roma hakkında görüş bildiren Montella, "Floransa'daki çirkin yenilginin ötesinde paradoksal bir durum yaşanıyor. Son yıllarda Roma'yı Olimpico'da ne zaman izlesem 2001 şampiyonluğu atmosferini yeniden yaşıyormuş gibi hissediyorum. Sonra birkaç ay içinde her şey darmadağın oluyor. Taraftarlar protesto ediyor ve stada girmiyor. Roma taraftarları olmadan Roma da olmaz. Her şeyden önce onlarla aramızdaki ilişkiyi düzeltmemiz gerekiyor. 'Il Romanismo' boş bir kelime değildir. Roma'yı tecrübe eden herkes bunu bilir. Çok sayıda alternatifi var ama hangi taktiklerin oyunculardan en iyi şekilde yararlanabileceğini anlamak için içeriden incelemek gerekir. Ancak kağıt üzerinde Şampiyonlar Ligi bölgesi için savaşacak malzeme bu takımda var." dedi.

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'ROMA'DAN TEKLİF GELİRSE NE YAPARSIN?'

"De Rossi'nin ayrılmasına üzüldüm çünkü o bir arkadaş ve iyi biri. Ama kulübün tercihine karışamam. Bu karakterime uygun olmaz.

Türkiye'nin teknik direktörü olmaktan çok mutluyum ama bu beni çok zor bir durumda bırakır. Kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği ve kalbinin bir parçasını bıraktığı bir kulüpten çağrı alan herkes gibi davranırım."