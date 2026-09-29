Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna tepki: 'Teklifler aldığımda bile gitmedim!'

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UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Aslında maça rakibe göre yaklaşamadık! Üç günde bir bu seviyede Milli Takım olarak bu alışkanlığınız yok! Bu beni üzüyor! 3-1'den sonra daha iyi başladık ve bir golümüz iptal oldu!

"ALIŞKANLIĞIMIZ YOK"

İlk yarı yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik. İkinci yarı hareketlendik ama alışkanlığımız olmadığı için... Maçları analiz ederken sakin kalmaya ve futbolcuları motive etmeye çalışıyoruz. Ama genel olarak üç günde bir bu seviyede maç oynama alışkanlığımız yok.

"DERSİMİZİ ALACAĞIZ"

Maçtan dersimizi alacağız. 30 dakikayı iyi analiz etmeliyiz. Öz güveni kaybetmemeliyiz. Buralara biz geldik. Yeniden en iyi şekilde sahada olarak mücadeleye devam edeceğiz.

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"KOLAY BİR MAÇ BEKLİYOR GİBİ HAVA VARDI"

"İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve kendisine tepkiler oldu! Kendisi ile ilgili yaptırım bekliyor mu?"

"Bu takım üç sene önce C Ligi'ndeydi, sonra benimle B Ligi'ni kazandık. Bugün A Ligi'ndeyiz. Seviyeler bu ligde farklı. Üç günde bir bu seviyede oynamanın kolay olmadığını söyledim. Bu bahane değil ama alışkanlıklarımız dışında bir durumla karşı karşıyayız.

Maçtan önce okudum kadro değerlerini; İtalya 840 Milyon €, Türkiye 417 Milyon €! Gazetelerde sanki bizi kolay bir maç bekliyor gibi hava vardı. Futbolcularıma kolay olmayacağını söyledim.

Başkan ile sadece galibiyetlerde değil, mağlubiyetlerde de konuşuruz. Buralara hep beraber geldik ve bunun sebebi de birbirimize yardım ettik. Buradan ders almalıyız. Öz güveni kaybetmeden kendi futbolumu oynayarak devam etmeliyiz."

"BARIŞ VE KEREM'İN HEYKELLERİ DİKİLMELİ"

"Önemli eksiklerimizin olması, oyuncu değişikliklerini etkiledi. A Ligi'nde tam kadro mücadele etmek isterdim. Futbolcuların sadece benim değil, hepinizin desteğine ihtiyacı var.

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu uzun süredir Milli Takım'da kendi pozisyonları dışında oynuyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Pozisyon dışı oynayan bu iki futbolcuya desteğimi hiç çekmem ve heykellerini dikerim! Milli Takım'a herkesin sahip çıkması lazım."

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"İSTİFA ETME GİBİ DURUMUM YOK!"

"Yaptığım çalışmalara inanıyorum! Önemli teklifler aldığımda bile gitmedim! Oyuncularımıza inancım devam ediyor! Futbolcularımın arkasındayım! Onlarla birlikte buralara nasıl geldiysek, buradan devam etmesini de biliriz. İstifa durumu olursa, futbolcularımla konuşurum! Ama öyle bir gündemimiz yok!"