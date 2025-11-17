Vincenzo Montella'dan İspanya maçı yorumu: 'Futbolda her şey mümkün, yenebiliriz'

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Elemeleri son maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız.

DOĞRU İŞLER YAPTIK

Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık.

DAHA DENGELİ OLMALIYIZ

Yarın ilk maçtan daha farklı, daha dengeli olmalıyız. Kendi atak futbolumuzu oynayacağız ama İspanya'nın farkındayız. Zihinsel enerjimizi toplayarak geldik.

EN SEVDİĞİM MAÇLAR

Bu tarz maçlar her zaman büyük bir motivasyondur. Futbolculuk dönemime dönüp baktığımda, en sevdiğim karşılaşmaların bu tip maçlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle maçlarda kendinizi kanıtlamak istersiniz. Bizim de kendi seviyemizi tartmamız açısından çok önemli bir karşılaşma olacak.

FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN

Futbolda her şey mümkün. Hırs, istek ve kendi futbolumuzla İspanya'yı yenebileceğimizi biliyoruz. Neden olmasın?

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Arda'nın ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu önceden de biliyorduk. İki senedir buradayım ve her gün yeteneğine şahit oluyoruz. Sadece milli takımda değil, kendi kulübünde de ne kadar büyük hedeflere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok gelişen bir futbolcu ve hâlâ gelişmeye devam edebilecek biri. Hırsıyla ve yaklaşımıyla bunu her seferinde gösteriyor. Umarım kendi bölgesinde de en iyisi olabilir.

BİZİMLE VAKİT GEÇİRMELERİ ÇOK ÖNEMLİ

Ben kimseyi memnun etmek için karar almıyorum. A Milli Takım'ın geleceğini düşünerek karar alıyorum. İsak Vural da uzun zamandır yakından takip ettiğimiz bir futbolcu. Geleceği olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Benim değerlendirmem. Kenan Yıldız'ı da çağırdığımızda da spekülasyonlar olmuştu. Bizimle beraber geleceği olduğunu düşündüğümüz futbolcuların burada bizimle vakit geçirmeleri çok önemli.

AHMED KUTUCU YORUMU

Ahmed Kutucu inandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz bir oyuncu. Bizimle çalışmış, istediklerimizi bilen bir oyuncu. Sabah uyandık, saat 10 gibi doktorumuz geldi ve Aral Şimşir'in yürüyemediğini söyledi. Hızlı bir şekilde değerlendirme yapmalıydık. Antrenmanda da Kerem Aktürkoğlu'nun bizimle gelebileceğini düşünmediğimiz için riske atmak istemedik. Ahmed Kutucu'yu hemen çağırdığımızda da kulübün İstanbul'da, TFF'ye yakın olması etkendi. Hem inandığımız hem de sağ ve solda oynayan bir oyuncu olmasının yanında taleplerimizi biliyor. Kendisi de çok hızlı şekilde geldi. O yüzden bizimle bu yolculuğa geldi.