Vincenzo Montella'dan İrfan Can Kahveci ve Dünya Kupası açıklaması: 'İhtiyacımız olacak'

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Yarın sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık.

SABIRLI OLMALIYIZ

Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız.

SEVİNÇ İÇİN ÖZÜR DİLEDİK

6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik.

ADIM ADIM İLERLİYORUZ

Bu maçı çok önemli görüyoruz kendi yolculuğumuzda. İspanya maçına bir hazırlık olarak görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz.

BAHİS OLAYLARI

Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem.

KAFAMIZI KARIŞTIRMAMALI

Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Yarın her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı.

İRFAN CAN'A İHTİYACIMIZ OLACAK

İrfan Can Kahveci, burayı her şekilde hak ettiğini bize gösterdi. Maalesef kulübünde kadro dışı. Umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür. Dünya Kupası’nda kendisine ihtiyacımız olacak.

HAK EDEN BURADA OLACAKTIR

Kulüpler kendi futbolcularını milli takımda görmek ister. Ancak oyuncularla ilgili her zaman formaya bakmaksızın en iyi şekilde seçimler yapmam gerekiyor. Hak eden herkes muhakkak bir gün burada olacaktır

SÜRPRİZLER OLABİLİR

Kart sınırında olan çok futbolcumuz var. Bu sebeple yarın kadroda bazı sürprizler olabilir.