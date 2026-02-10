×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Vincenzo Montella'dan Inter'e ziyaret!

Güncelleme Tarihi:

#Bizimçocuklar#Montella#Hakan Çalhanoğlu
Vincenzo Montelladan Intere ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 22:04

 Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Inter takımını ziyaret etti.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Inter'in tesislerine giden İtalyan çalıştırıcı, burada Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

Montella'ya A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti. İdmanı da izleyen A Milli Takım heyeti, Chivu ve yardımcıları tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanırken kendileriyle antrenman öncesinde ve sonrasında birer görüşme gerçekleştirdi.

Montella, İtalya'daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus'u ziyaret etmişti.

Gözden KaçmasınVincenzo Montella, Juventusu ziyaret etti Kenan Yıldız...Vincenzo Montella, Juventus'u ziyaret etti! Kenan Yıldız...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bizimçocuklar#Montella#Hakan Çalhanoğlu

BAKMADAN GEÇME!