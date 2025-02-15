Vincenzo Montella'dan Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız itirafı: 'Birçok şeyi biliyor ama...'

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Juventus ile İnter, yarın Serie A'nın 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi İtalya basınına konuşan A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli futbolcularımız Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu'na değindi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan teknik adam, övgü dolu sözlerle bahsetti.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

'HALA ZİRVEYE ULAŞMIŞ DEĞİL'

"Hakan iniş çıkışlara neden olan birkaç sakatlık geçirdi. Hâlâ zirveye ulaşmış değil ama onunla ya da onsuz Inter çok değişiyor. Hakan'a olan saygım bir santim bile azalmadı, o harika bir oyuncu ve her şeye sahip. Taktiksel zeka, teknik nitelikler, kişilik, vizyon, kazanma zihniyeti her şey var. Her zaman fark yaratıyor. Onu cezalandıran ne? Inter'deki bazı maçlarda top dolaşımının geçmişe göre biraz daha yavaş olduğunu fark ettim ve onun açıklardan, dikine hareketlerden ve hızdan oluşan oyunu biraz zarar görebiliyor."

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'JUVENTUS İÇİN OYNAMAK AĞIR BİR YÜK'

"Çok oynadı ve muazzam niteliklerini gösterdi. Olağanüstü bir yetenek. Sadece 19 yaşında ve Juve için oynamak ağır bir yük. Ondan tecrübeli bir oyuncunun sürekliliğine sahip olmasını bekleyemezsiniz. Rakibe baskı dahil olmak üzere birçok şeyi nasıl yapacağını biliyor ama diğer birçok konuda da kendini geliştirmeli. Gol ve asist anlamında daha fazla belirleyici olmalı. Son 16 metrede daha hırçın olmalı. Zor goller de atmalı. Ama milli takımda olduğu gibi dış oyuncu olarak, ikinci forvet olarak da oynayabilen güzel bir oyuncu. Ben onun gelişiminden memnunum."