Vincenzo Montella'dan galibiyet sonrası Dünya Kupası mesajı!

Hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Montella'nın sözleri;

Çok memnunum oyundan ve skordan. Ciddi bir şekilde sahaya çıktık, duruşumuzu sergiledik. Daha az oynayan oyuncuları gördük. Gol yemeden bitirdik, ayrıca mutluyuz.

HERKESİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ

Türk halkına mesajım; enerjimiz tavan. Biz, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimizi mutlu etmek istiyoruz, yüreğimizle sahada olacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

OYUNCULARINA ÖVGÜLER

Vincenzo Montella: "Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarından memnunum. Zaten bu performansı verebileceklerini biliyorduk. Milli Takım'a entegre oluyorlar, onlar için ayrı mutluyum. Bugünü değil, geleceği de planlıyorum. Can Uzun, 2. Lig'de oynarken de çağırdım ve oynattım. Kenan Yıldız, Juventus'un ikinci takımında oynarken de buradaydı. O yüzden gençleri de buraya dahil etmemiz çok değerli. Can Uzun ve Deniz Gül'e inanıyorum! İnanmıyor olsaydım, burada olmazdım!

KENAN, HAKAN, ARDA, KEREM VE FERDİ'NİN DURUMU

Kondisyonunu bulması gereken oyuncularımız var. Kenan, Hakan, Arda ve Kerem gibi. Arda mesela çok önemli 30 dakika oynadı. Ferdi de ufak bir sakatlıkla geldi. Antrenman yapamadı henüz. İlk maçımıza kadar zamanımız var. %100 olmasa da en yakın haline getirmeye çalışacağız.

AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Açıkçası kendim de söyledim, yorum bile yapmak istemiyorum! Bütün enerjim ve sevgim, Milli Takım için... Menajerime de 'Birisi ararsa, bana getirme' dedim. Bütün odak noktam burası.