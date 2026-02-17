×
Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 15:32

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Nottingham Forest hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanını izledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

VİNCENZO MONTELLA İDMANI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izledi.

Montella, Domenico Tedesco ve futbolcularla da bir araya gelerek sohbet etti.

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

