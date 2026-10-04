Vincenzo Montella'dan eleştirilere yanıt: 'Desteğe inanıyorum!'

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi'nde 1. Grup dördüncü maçında yarın İtalya ile oynayacakları müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.

İşte Montella'nın sözleri;

"Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz."

"YENİ YÜZLER GÖRME FIRSATI"

“Maalesef, yarın Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok. Hepsi bizim için çok önemli oyuncular. Böyle bir fırsatı yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair.”

"TARİHİMİZDE İLK DEFA"

“Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi’nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada.”

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"ONLAR DA İNSAN!"

“Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler."

"SONUÇ OLARAK KAYBETTİK!"

“Fransa maçındaki verdiğimiz mücadele bizim için çok önemliydi çünkü o mücadeleyi vermemiz gerekiyor her maçta. İtalya maçında ikinci yarı verdiğimiz mücadele iyiydi, sonuç istediğimiz olmasa dahi. Belçika maçında da mücadele vardı ama sonuç olarak kaybettik.”

"HAKSIZ ELEŞTİRİLER"

“Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Destek verdiğinde ağır, haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum.”

"3.LİGDE OYNAYAN FORVET ÖNERDİLER"

"O kadar değişik bir noktadayız ki geçen seferki basın toplantısında bana 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler bana. 31 yaşındaki forveti kadroya almamı istediler açıkçası.”

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"SADECE MİLLİ TAKIMI DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben profesyonel biri olarak çalışma isteğimi ve kazanma arzumu canlı tutan bir insanım. Kalbim de temiz. Futbolun dinamiklerini net bilirim. Her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Genel olarak aklıma başka bir şey gelmiyor. Sadece milli takımı düşünüyorum."