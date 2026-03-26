Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası yorumu: 'Rakip fark etmez!'

#A Milli Futbol Takımı#Vincenzo Montella#Romanya
Vincenzo Montelladan Dünya Kupası yorumu: Rakip fark etmez
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 22:48

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya'yı 1-0 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finaline yükseldiğimiz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Romanya’yı mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finaline yükseldi.

Mücadelenin ardından Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyeti değerlendirdi.

İşte Montella'nın açıklamaları; 

Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum.

DENİZ GÜL

Deniz Gül'ün fiziki gücünü hepimiz biliyoruz ama kollarını kullanmayı öğrenmeli. Geliştirmesi gereken şeyleri olan pırıl pırıl bir oyuncumuz. Uzun boylu olması çok kafa golü atacağı anlamına gelmez, önemli olan zamanlama. Ben bu boyumla çok kafa golü attım.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu inanılmaz bir performans gösterdi. Çok iyi zamanlamayla baskı yapıyor.

"RAKİP FARK ETMEZ"

Rakip kim olursa olsun fark etmez!

"BEN ARTIK TÜRK GİBİYİM"

Ben artık Türk gibiyim, kendimi böyle hissediyorum. Oyuncularımızın mantalitesini de biliyorum. Sürekli sabırlı olmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalmamız gerektiğini söyledim. Böyle bir performanstan ötürü gerçekten gururluyum. Bu maçın bol gollü olacağını düşünmüyordum. Rakibin stratejisini de biliyordum.

#A Milli Futbol Takımı#Vincenzo Montella#Romanya

