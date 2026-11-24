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Vincenzo Montella, Dünya Kupası sürecini değerlendirirken Türkiye’deki futbol tutkusu ve kurulan hayallerin beklentileri artırdığını söyledi. Sonuçların bu beklentileri karşılamadığını belirten Montella, iki maçta oyunu domine etmelerine rağmen gol atamadıklarını dile getirdi.

“70 ŞUT ÇEKTİK AMA GOL ATAMADIK”

Montella, “Dünya Kupası öncesinde Türkiye'deki futbol tutkusu ve kurulan hayaller nedeniyle beklentiler çok yükselmişti. Beklentilere kıyasla sonuç anlamında çok iyi işler yapamadık, bu doğru” dedi.

İki maçta yaşananları futbolda nadiren görülen bir durum olarak nitelendiren Montella, “İki maçı tamamen domine ediyorsun, 70 şut çekiyorsun ama bir gol bile atamıyorsun. Hepsi kaleyi bulan şutlar değil ama 50 kez rakip kaleye ulaşıyorsun” ifadelerini kullandı.

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“FUTBOLCULAR FAZLA SORUMLULUK HİSSETMİŞ OLABİLİR”

Geriye dönüp baktığında oyuncuların üzerlerinde fazla sorumluluk hissetmiş olabileceğini belirten Montella, futbolcuların bir şeyler başarmayı çok istediğini söyledi.

ABD ile oynanan üçüncü maçın sonuçtan çok onur açısından önem taşıdığını kaydeden Montella, “Dünya Kupası'nda oynanan bir maç başka türlü değerlendirilemez. O maçta üç gol attık” diye konuştu.

“O BÜYÜLÜ ORTAM BİRAZ BOZULDU”

Şans faktörünün de etkili olabileceğini söyleyen Montella, futbolun tamamen tesadüflere bağlı olmadığını vurguladı. Oyuncuların bilinçaltında yeterince rahat olmadığını düşündüğünü belirtti.

Montella, maçların ardından medyadaki ve ülkedeki ortamın bozulduğunu ifade ederek, “Futbolcular ağır şekilde ıslıklandı ve kişisel olarak çok sert eleştirilere maruz kaldılar. Oluşturduğumuz o büyülü ortam biraz bozuldu” dedi.