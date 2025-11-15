×
Spor Haberleri

Vincenzo Montella'dan Dünya Kupası açıklaması: 'Şanssızlığımız İspanya!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 22:56

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-0'lık Bulgaristan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu Beşinci maçında Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 mağlup eden A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"ŞANSSIZLIĞIMIZ İSPANYA"

"Tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı. Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır."

"HEDEFİMİZ PLAYOFF"

"Sahaya çıkan, çıkmayan tüm futbolcularıma tek tek güveniyorum. Kim oynarsa oynasın takımımız rekabetçi olacaktır. Herkese karşı korakor oynarız. Bizim hedefimiz playofflar ve farklı bir şekilde risklere girmek zeki olmaz bizim tarafımızdan. Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek. Özgüvenli bir şekilde devam!"

"İSPANYA MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

"İspanya maçı sıralama konusunda grupta belki çok büyük fark yaratmayacak ama bizim için çok çok önemli bir maç. Bugün bazı oyuncularımızı koruduk. Bütün futbolcularımıza güveniyoruz"

"MERİH'TE RİSKE GİRMEK İSTEMEDİM"

"Merih'in değişikliği teknik bir karardı. Riske girmemek lazım, Abdülkerim zaten sarı kart yemişti. Riske girmek istemedim. Neden bunu yapıyorum? Elimde başka futbolcular da var, onlar bana sonsuz güven veriyor. Herkes inanılmaz mücadele ediyor. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum."

KAAN AYHAN'IN SAKATLIĞI

"Kaan Ayhan konusu biraz daha hassas. Bir kas problemi yaşadı. Çok uzun sürmez ama pozitif olamıyoruz onun durumundan dolayı. O da bizi çok üzdü."

BARIŞ VE ORKUN...

"Barış ve Orkun'un futbol stilleri agresif. 5 dakika bile oynatma riskine girmedim. İspanya maçında onlarla oynamak istiyorum çünkü."

