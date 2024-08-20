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Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret! Immobile...

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#Milli Takım#Beşiktaş#Immobile
Vincenzo Montelladan Beşiktaşa ziyaret Immobile...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 18:45

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi bugün Beşiktaş'ı ziyaret etti.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Beşiktaş'ı ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile samimi bir ortamda Türk futboluna ilişkin bir görüşme gerçekleştiren Kazancı ve Montella, takım antrenmanını da izledi.

Montella, idmanın sonunda bu kulüpte forma giyen milli futbolcularla selamlaştı, ardından da bir süre Beşiktaş'ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile ile sohbet etti. Immobile, Montella'ya imzalamış olduğu Beşiktaş formasını hediye etti. Kazancı ve Montella'nın ziyaretinde A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

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#Milli Takım#Beşiktaş#Immobile

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