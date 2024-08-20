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Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret

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#Beşiktaş#Vincenzo Montella#A Milli Takım
Vincenzo Montelladan Beşiktaşa ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 16:02

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret etti.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Vincenzo Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, vatandaşı Vincenzo Montella'ya imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Vincenzo Montella ile Türk futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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#Beşiktaş#Vincenzo Montella#A Milli Takım

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