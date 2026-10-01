Vincenzo Montella'dan Belçika macı öncesi itiraf: 'Acı veren bir yazdı, yalnız bırakmadı'

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UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Tüm enerjimi her zaman işime verdiğim için eleştirileri her türlü kabul ediyorum. Çünkü çok çalışkanım. Beni üzen taraf, futbolcularımıza yapılan eleştiriler. Farkında olmamız, bilinçli olmamız gerek. O seviyeye bizi onlar taşıdı. Avrupa Şampiyonası'nda onlar iyi performans gösterdi, Dünya Kupası'na onlar götürdü. Onlar sayesinde geldik buraya. Haksız eleştiriler yapılıyor onlara karşı. Bir eleştiri yapılacaksa bana yapılabilir, ben kaldırırım.

EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ

Taktiksel olarak çok fazla değişiklik yok. FIFA sıralamasında 8. olan ve kaliteli bir kadroya sahip bir takımla karşılaşacağız. Bizde ise eksikler hissediliyor. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Orkun'un eksikliğini hissediyoruz.

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FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ

A Ligi'ne alışkın değiliz. İtalya maçının ilk yarısında çok çok kötüydük, ikinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik. Farklı şeyler olabilirdi. A Ligi'ne gelen takımlar arasında burada kalma başarısı gösteren takım sayısı çok az. Genellikle her sene 4 takımdan 3'ü düşüyor, böyle bir istatistik var. Ama biz kazanmak istiyoruz, kazanmak için yapıyoruz bu işi. Futbolculara 'her maçı kazanmamız gerekiyor' diye baskı yapmayalım. Bilinçli hareket ettiğimizde sonuçlar almaya başlayacağız.

ALIŞMALARI GEREKİYOR

Gençlere fırsat vermeyi seviyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli şekilde katma değer oluşturarak takıma katmamız gerektiğini düşünüyorum. Gençlere sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz alışmaları gerekiyor bu seviyelere. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk seviyesi Dünya Kupası yarı finali derecesi gibi. Bu yüzden eleştirilere dikkat edelim.

ACI VEREN BİR YAZ OLDU

Bu yaz acı veren bir yaz oldu. Benim için sadece Dünya Kupası değil, kendi ailevi olaylarımı da yaşadım. Çok güzel bir yaz geçirmedim ama başkanımız beni yalnız bırakmadı, yalnız değilim. Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var: Galibiyetin bin tane babası vardır, mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim.

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BENİ RAHATSIZ EDEN ŞEY...

Beni rahatsız eden tek şey, futbolcularımıza tabiri caizse saldırı oluşuyor. Sanki üç senedir başka birisi vardı da bizi bu seviyeye o getirdi, biz gelmedik. Sanki buraya onlarla gelmedik, bu başarıları onlar da yaşamadı. Buradaki futbolcularımız ülkelerini en iyi şekilde temsil ediyor. Bir şey olduğunda onları ben ikaz ediyorum, İtalya maçının devre arasında olduğu gibi. Bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok etkilemiyor. Ama futbolcularıma karşı çok fazla eleştiri yapıldığında, bu kadar mücadele içinde ülkelerini çok iyi temsil etmeye çalışıyorlarken, onlara bu kadar çok eleştiri yapılmasını hak ettiklerini düşünmüyorum.

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AYNI MONTELLA'YIM

Ben aynı Montella'yım, sadece biraz daha beyazlarım arttı. Başka hiçbir fark yok. Halkımızdan isteğim, bir tık daha destek verirsek, yanlarında olursak futbolcularımızın çok daha iyi seviyelere geleceği kuşkusuz.

CAN UZUN VE ENES ÜNAL AÇIKLAMASI

Can Uzun konusunda da çok eleştiri almıştım. Son iki maçtır oynadı ve son maçını hatalı geçirdi futbol anlamında. Öyle eleştiriler oldu ki sanki artık hiç daha oynamaması gerekiyormuş gibi lanse edildi. Bunlar bizim futbolcularımız, kenara atılmamaları gerekiyor. Enes'i en son ben Milli Takım'a davet etmiştim, iki ciddi sakatlık yaşadı. Futbolcularda acele etmemek lazım, hazır olmasını beklememiz gerekiyor. Enes Ünal bizim için çok değerli ve çok önemli bir futbolcu. Çok müthiş bir futbolcu, yakından takip ediyoruz, maçlarını seyrediyorum. Ama hemen acele etmememiz lazım, biraz beklememiz gerekiyor çünkü uzun süre futboldan uzak kaldı.