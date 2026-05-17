Vincenzo Montella'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler!

2026 Dünya Kupası'na geri sayım devam ediyor. Dünya Kupası resmi magazin dergisinin son sayısında, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın röportajı yer aldı.

Montella, milli takımın 24 yıl sonra dünya kupasına katılmasını tarifsiz olarak nitelendirdi.

"TÜRK HALKI BANA ÇOK ŞEY VERDİ"

İtalyan çalıştırıcı, ''Dünyanın zirvesindeymişim gibi hissettim. Futbolda bundan daha büyük bir ödül almak zor. Türk halkı bana çok şey verdi. Ben de bunu oyunculara aktarmaya çalıştım. Oyuncularımla gurur duyuyorum.'' dedi.

İtalyan teknik adam Del Pierro-Kenan Yıldız karşılaştırmasına da değindi.

"KENAN’IN EN BÜYÜK ARTISI DOĞAL YETENEĞİ İLE DOĞRU ZİHNİYETİ BİRLEŞTİRMESİ"

51 yaşındaki teknik adam ''Del Piero ile bazı benzerlikleri var. Kenan da Del Piero gibi birçok güzel gol atabiliyor. Ancak oyun tarzları açısından oldukça farklılar. Kenan’ın en büyük artısı doğal yeteneği ile doğru zihniyeti birleştirmesi. Futbola son derece pozitif yaklaşıyor ve gelişime açık. Onu tek bir pozisyona hapsetmek için henüz çok erken. Sağ kanatta, 10 numara rolünde veya ikinci forvet olarak oynayabilir. Geniş alanda daha etkili olsa da ceza sahasına daha sık girmesini isterim. Bunu düzenli yaptığında daha fazla gol atacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Montella, Arda Güler için de Maradona benzetmesi yaptı.

"ARDA'NIN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR BASKI VAR; ANCAK BUNU OLGUNLUKLA YÖNETİYOR"

İtalyan teknik adam ''Arda, fiziksel olarak gelişmeye devam etmesi gereken bir oyuncu. Ancak zihinsel olarak çok güçlü. Saha içinde birçok rolü başarıyla üstlenebiliyor. Tıpkı Maradona’nın Napoli’de gördüğü ilgi gibi, Türkiye’de de çok seviliyor. Üzerinde büyük bir baskı var; ancak bunu olgunlukla yönetiyor. Oyunu okuma yeteneği, sezgileri ve doğru anda doğru kararı verme becerisi olağanüstü. Oyunun temposunu düşürebiliyor ya da hızlandırabiliyor. Aynı zamanda gol tehdidi de yaratabiliyor.'' dedi.

