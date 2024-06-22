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Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri ve sitemkar açıklama: İlk düşman...

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#A Milli Takım#Euro2024#Montella
Vincenzo Montelladan Arda Güler sözleri ve sitemkar açıklama: İlk düşman...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 21:21

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 kaybettiğimiz maçı değerlendirdi.

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Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

Fena bir maç oynamadıklarını söyleyen Montella, "Maçla alakalı konuşursak daha iyi olur. Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dkaika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik." dedi.

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Verdiği kararlar nedeniyle eleştiri oklarının kendisine döndüğünü bildiğini kaydeden Vincenzo Montella, "Milli Takım'ın hocası olunca bir şeylere karar verdiğinde, maç mağlubiyete dönüşünce ilk düşman hoca oluyor. Bunun farkındayım." diye konuştu.

Arda Güler ve İsmail Yüksek tercihleri hakkında konuşan Montella, "İsmail bir sakatlıktan geliyor. 90 dakikayı çıkaracak durumda değil. 45 dakika oynamak ile 90 dakika oynamak aynı şeyler değil. Arda yorgundu. Kullanmak istemedik çünkü sakatlık riski vardı. Oyuna alırken bile acaba almasam mı diye düşündüm ama 3-0'da bir gol bulursak onunla, değiştirebiliriz belki skoru dedik." açıklamasını yaptı.

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#A Milli Takım#Euro2024#Montella

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