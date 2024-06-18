Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri: Öngörülemez bir oyuncu

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Avrupa Şampiyonası (Euro) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

Hem defansif hem ofansif olarak oyunlarını oturttuklarını kaydeden Montella, "Maalesef çok büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır ve oyun oynamamıza izin verir. Bu maçın ertelenmesini istemem. Taraftarlarımız umarım bize ekstra güç olmaya devam eder. Hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Biraz kestirilemez bir hal alıyoruz Arda ile, öngörülemez bir oyuncu. Umarım her şey gönlümüze göre gider." dedi.