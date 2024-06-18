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Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri: Öngörülemez bir oyuncu

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#Euro2024#Vincenzo Montella#A Milli Takım
Vincenzo Montelladan Arda Güler sözleri: Öngörülemez bir oyuncu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 18:05

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası (Euro) F Grubu'nda oynayacağımız Gürcistan maçı öncesi açıklamalar yaptı.

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Avrupa Şampiyonası (Euro) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

Hem defansif hem ofansif olarak oyunlarını oturttuklarını kaydeden Montella, "Maalesef çok büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır ve oyun oynamamıza izin verir. Bu maçın ertelenmesini istemem. Taraftarlarımız umarım bize ekstra güç olmaya devam eder. Hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Biraz kestirilemez bir hal alıyoruz Arda ile, öngörülemez bir oyuncu. Umarım her şey gönlümüze göre gider." dedi.

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#Euro2024#Vincenzo Montella#A Milli Takım

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