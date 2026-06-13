Vincenzo Montella'dan Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız için açıklama: 'Kafamda bazı soru işaretleri var'

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında yarın Kanada'da Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'daki BC Place'te düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Uzun zamandır, 24 yıldır beklediğimiz bir maç öncesinde çok heyecanlıyız, iyi bir oyun çıkaracağımıza inanıyoruz." ifadesini kullanan Montella, şöyle konuştu:

"Dünya kupasında karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ama bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz ve tadını çıkarmak istiyoruz. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Tutkulu bir takımımız var, sorumluluğu hissediyoruz, milyonların bizi desteklediğini ve büyük beklenti olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken kendi oyunlarını oynamalarını ve rahat olmaları gerektiğini söyledim. Bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız, sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız."

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Avustralya Milli Takımı'nı değerlendiren Montella, "Disiplinli ve fizikli oyunculara sahip olduklarını gördük. Hız, onlar için zorluk çıkarabilir. Ben de zorlu bir maç bekliyorum, tıpkı Kosova’da olduğu gibi her türlü şeye hazırız. Avustralya ön tarafta hızlı futbolculara sahip, kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar, fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Rakibimizin fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın maçta fiziksel oyun göstermemiz gerekecek ama teknik olarak da oynamamız gerekiyor. Tüm özelliklerimizi barındıran bir oyun oynamalıyız." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARIN SON DURUMU

Çok dengeli ve her zorluğa karşı mental olarak hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Montella, "Her ne şekilde oynayacağımıza bağlı olarak maçta yapmamız gereken özel şeyler var. Tabii ki rakip takımın özelliklerine göre hazırlanmanız gerek, bunun üzerine çalıştık. Her zaman rakiplerimizin oyunlarını dikkate aldık. Çok sıkı çalıştık, rakibimizin de sıkı çalıştığını biliyoruz. Doğru hamleleri yapmamız gerekiyor, tüm futbolcularımız bazı zorlukları aşarak oynuyor. Arda, Hakan ve Kenan’la şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var." değerlendirmesinde bulundu.

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İtalyan teknik adam, gruptaki rakipler hakkında gelen bir soruyu, "Grubumuzda takımlar son derece dengeli, 4 takım da grup aşamasından başarıyla çıkmayı umut ediyor. İyi bir iş çıkaracağımıza inanıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Diğer maçlarda da çok önemli puanlar alabilirsiniz ama elbette ilk maç belirleyici olacak diye düşünüyorum. Galip gelmek takımımıza gelecekte önemli bir avantaj kazandıracaktır. Kendi maçımıza odaklanmamız gerek, rakipleri düşünmeden adım adım ilerlemeliyiz." şeklinde yanıtladı.

"YETENEK BU MAÇ İÇİN BELİRLEYİCİ OLABİLİR AMA SONUÇ ÇABAYLA BELİRLENECEK"

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Vincenzo Montella, yetenekli oyunculara sahip olmalarının avantaj olup olmadığı yönündeki bir soruya, "Yetenek bu maç için belirleyici olabilir ama sonuç tüm takımın vereceği çabayla belirlenecek. Avustralya zihinsel olarak çok güçlü ve dayanıklı, top geldiğinde ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyor. Dayanıklı bir takım var karşımızda, her takım onlar gibi oynayamaz, kompakt bir oyun sergiliyorlar. Beslendikleri kontra ataklar var, bunları engellememiz ve bu tuzaklara düşmememiz gerekiyor. İki hazırlık maçı oynadık, iyi yaptığımız ve iyileştirmemiz gereken şeyler vardı, son 10 günde bunun üzerine çalıştık. Ofansif ve defansif anlamda hazırlık maçlarına göre daha iyi performans göstermeliyiz." yanıtını verdi.

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Kanada'da Türk taraftarların kendilerini büyük bir coşkuyla karşıladığını aktaran Montella, "Kanada'daki karşılamayı görünce kendimizi evde hissettik, birçok Türk taraftar vardı, yanımızda oldukları için çok teşekkür etmek istiyorum. Onları her yerde görüyoruz, her ne kadar konuşacak vakit olmasa da sevgilerini hissediyoruz. Vancouver çok güzel bir şehir, ilk kez burada bulunuyorum. Çok güzel bir saha ve stadyum var. Bütün koşullar iyi başlamamız için yeterli."

"TABİİ Kİ BİR BASKI ALTINDAYIZ AMA BUNU YÖNETEBİLİRİZ"

Deneyimli teknik adam, Avustralyalı bazı oyuncuların, "Türkiye 24 yıldır Dünya Kupası'nda yok, biz deneyimliyiz, onlar panik yapabilir" yönünde yorumlar yaptıklarının söylenmesi üzerine, şöyle konuştu:

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"Ben de bu tür yorumlar okudum, doğru şeyler de söylediler. 24 yıldır Dünya Kupası’nda oynamadık, onlar 6 turnuvada bulundular, tecrübeleri var ama tüm takımları tecrübeli değil. Tabii ki bir baskı altındayız ama bunu yönetebiliriz. Baskı altında büyük maçlarda oynamış futbolcularımız var. Milli takımda olmak çok özel ama futbolcularıma şunu söylüyorum; 24 yıldır katılamamak bizim sorumluluğumuzun dışındaydı, biz bunu yapmadık, 24 yıl sonra buraya katıldığınız için bununla gurur duymalısınız. Kendi futbolunuzu oynayın ve bu anların tadını çıkarın."

2026 Dünya Kupası'nda mesafelerin uzun olduğunun hatırlatılması üzerine Montella, "Almanya'da her şey daha kolaydı, ulaşım açısından yerimiz çok iyiydi. Seyahat süreleri de en fazla 2 saatti, burada durum çok farklı ama buna adapte olmalıyız. Maçtan sonra sabahın 5'inde geri döneceğiz, benim yaşımda insanların bu saatlere alışması kolay değil ama alışacağız. Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk, çok fazla orada yaşayan insanımız var, burada ne kadar olacak bilmiyorum ama eminim ki bizi güçlü bir şekilde destekleyecekler." açıklamasında bulundu.

İtalyan teknik adam, "Maçlarda verilen su araları hakkında ne düşünüyorsunuz? Avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusunu, "Bazı maçları seyrettim, en çok ABD-Paraguay maçıyla ilgileniyorum ama burada olduğum için seyredemiyorum. Su araları ilave ara gibi oluyor, takımla konuşmak için iyi bir fırsat." şeklinde yanıtladı.