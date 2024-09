Vincenzo Montella'dan Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması: Sınır tanımıyor | Dönüp kulübeye bakıyordu

Haberin Devamı

Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'ne Galler beraberliği ve İzlanda galibiyetiyle iyi başladıklarını belirterek, "Çok yoğun ve aynı zamanda çok pozitif bir hafta geçirdik. Zorluk derecesi çok yüksek bir gruptayız. Galler geçen sene A Ligi'ndeydi, bu sene rekabet çok üst düzey bir şekilde devam ediyor. Uluslar Ligi aslında benim çok hoşuma gidiyor. Bu turnuva sayesinde hazırlık maçlarını tamamen bitirmiş olduk. O yüzden böyle bir turnuvada rekabet olması güzel. İzlanda da rekabet gücü yüksek bir takım. Sonuna kadar ne olacağı belli olmayan bir gruptayız ama biz tabii ki de maçtan maça bakıyoruz ve her maçta da en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ULUSLAR LİGİ, DÜNYA KUPASI İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

İtalyan teknik adam, "UEFA Uluslar Ligi'nden Dünya Kupası'na 4 takımın katılacak olması da sizi ayrıca motive ediyor mu?" sorusunu, "Hem de nasıl demek istiyorum. Yakından da hissettik Uluslar Ligi'ndeki bütün maçlar artık bir final tadında geçiyor. Çünkü biliyorsunuz Dünya Kupası'na katılmak Avrupa Şampiyonası'na katılmaktan daha zor. Avrupa Şampiyonası'na 32 takım gidiyor ama Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takım var. O yüzden o biletin ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu ve her maçın final tadında olduğunu biliyoruz. O yüzden bu bizi çok fazlasıyla da motive ediyor." şeklinde yanıtladı.

Haberin Devamı

"ARDA DÖNÜP KULÜBEYE BAKIYORDU"

Vincenzo Montella, milli futbolcu Arda Güler'in maç içinde sık sık yedek kulübesine dönerek kendisiyle iletişime geçmesinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Hepimiz bunu görebiliyoruz hatta onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu seyretmek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Arda'nın hayalleri sınır tanımıyor ve bazen maç esnasında da böyle tavsiye istediğinde de bunları vermek çok keyif veriyor. O yüzden hani sürekli böyle iletişimde olan ve keyif veren bir futbolcumuz olduğunu söyleyebiliriz."

Haberin Devamı

"BÜTÜN FUTBOLCULARIMIZA KAPIMIZ AÇIK"

A Milli Takım Teknik Direktörü, "İzlanda maçında Umut Nayir'e forvette görev verdiniz. Bu bir anlamda 'Rakibe göre gerektiği zaman forvet kullanıyorum, bu konuda bir ısrarım yok' yanıtı olarak da görülebilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Hemen hemen bütün futbolcularımızın gole gidebilen futbolcular olduğunu hepimiz gördük, milli takımımızın gücü bu farklılıktan geliyor. Bu kez Umut Nayir aday kadrodaydı. Bu sene Umut ligde bütün maçlarda oynadı, o yüzden aday kadromuzda yer aldı. Oynadığımız bütün maçlarda rakibimize göre düşünüyoruz. Örnek veriyorum, ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz, milli takımımıza katkıda bulunacak futbolcuları her zaman aday kadromuza alıyoruz. Şunu unutmamak gerek, Umut Nayir geçen sezon hiç oynamamıştı, Cenk Tosun bir tık daha fazla oynadı, o da az oynayan futbolcular arasındaydı ama Avrupa Şampiyonası'nda bize katkıda bulunacağını düşünüyorduk ki öyle oldu. Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli bir performans verdi, bu sezon ise oynamıyor. Bizim kapılarımız her zaman bütün futbolcularımıza açık."

Haberin Devamı

Vincenzo Montella, "Çok fazla tempoyu yakalayamadığımız bir ligimiz var, bunu geliştirmeliyiz, açıklamanız olmuştu. Bu açıdan Avrupa kulüplerinden Süper Lig'e dönen futbolcular sizi üzüyor mu?" sorusunu, "Milli futbolcuların Süper Lig'e geri dönmesi beni hiçbir şekilde üzmüyor. Önemli olan futbolcularımızın oldukları yerde huzurlu olmaları ve antrenmanlarını en iyi şekilde yapıp düzenli, her maçta oynayabilmesi. Düzenli oynamaları oyuncuların performansına yansıyor o yüzden Avrupa'da ya da Türkiye'de oynamaları benim için çok problem değil, benim için önemli olan bulundukları kulüplerde oynamaları ve huzurlu olmaları." şeklinde yanıtladı.

Haberin Devamı

"KEREM'E ZAMANINDA ÇOK ELEŞTİRİ GELDİ AMA..."

İzlanda karşısında hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansıyla ilgili Montella, "Kerem, her anlamda muazzam bir performans gösterdi. Şunu unutmamamız gerekiyor, Kerem son yıllarda en çok gol atan Türk futbolculardan biri ve bu ne demek oluyor, kendi aslında gol atmaya yatkın bir oyuncu. Kerem için gerçekten çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız'ın zaman zaman eleştirilen performansı hakkında ise şunları kaydetti:

"Kerem'in üzerinden de daha önce milli takım performansıyla alakalı çok fazla eleştiri geldi. Milli takımda oynuyorsanız performansınızla ilgili illa bir eleştiri olur. Şunu unutmamak gerekiyor, Kenan 19 yaşında bir futbolcu. Şu anda Juventus'ta 10 numaralı formayı giyiyor ve üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. O yüzden böyle genç bir futbolcumuzun gelişimini takip etmemiz gerekiyor. Kenan gelişime çok açık bir futbolcu. Zihniyet olarak her zaman takıma katkı vermek isteyen bir futbolcu ve kalbi de yüreği de Türk, Türklükle atıyor. O yüzden bu futbolcunun performansı her zaman bizden yana olacaktır ve ben biliyorum ki geleceği garanti altında çünkü kendisini yakından tanıyoruz. Yakından çalıştık, o yüzden böyle bir futbolcunun bizimle burada her zaman yeri olacaktır."

Haberin Devamı

"YENİ YÖNETİMİMİZLE GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Vincenzo Montella, "Türkiye Futbol Federasyonunda yeni bir başkan ve yönetim kurulu göreve geldi. Yeni yönetimle ilişkileriniz nasıl? Kendinizi rahat hissediyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeni yönetimimizle çok güzel bir ilişkiye sahibiz. Birbirimizi tanıyoruz ve karakter olarak da çok benzer yanlarımız var, çok pratik düşünüp çok pratik işler yapabiliyoruz beraber. O yüzden bu çok keyif veriyor. Takımdaki atmosferle alakalı da şunu söylemem gerek, gerçekten bir aile ortamı var. Bir kulüp takımı gibi hareket ediyoruz, hiç kimse buraya geldiği takımı getirmiyor. Milli takımın ne kadar önemli olduğunu hep beraber yaşayarak görüyoruz. Bu atmosferi geldiğim günden beri onların sayesinde ben de gördüm, o yüzden çok keyif alıyorum. Bu ortamı biz beraber oluşturduk, bu bizim önemli bir artımız. Dışarıdan bizi kötü etkilemeye çalışan bazı etkenler olabilir ama biz buna izin vermeyeceğiz çünkü gerçekten çok güzel bir ortamımız var."

Montella, milli takıma ilk kez seçilen Eren Dinkci ve genç oyuncu Can Uzun hakkında ise "Her şey onların elinde, onlara bağlı. Yakın gelecekteki gelişimleri onların yönünü bize bildirecek. Eğer milli takıma çağrılıyorlarsa gerçekten burada bir geleceğe sahip oldukları içindir. O yüzden bu süreçte kendilerini geliştirmeleri ve bu şekilde devam etmeleri her şeyi farklılaştırır. Milli takımda oynamak kulüpteki gibi olmuyor, o yüzden buranın seviyesi biraz daha farklı. Buraya seçildiğinde bilsinler ki burada bir geleceğe sahipler, devam etmek sadece onların elinde." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİ DAHA GELİŞMİŞ BİR HOCA OLARAK GÖRÜYORUM"

İtalya Dışişleri Bakanlığının desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısının önemine de değinen Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantı, iki ülkenin bağlarının ne kadar kuvvetli olduğunu tekrar gösteriyor. Gerçekten çok güzel ilişkilere sahipler. Türk Milli Futbol Takımı'nın ve Kadın Voleybol Takımı'nın başında iki İtalyan hocanın olması aslında bu kültürün ne kadar birbirine bağlı olduğunu temsil ediyor ve bu çok güzel bir şey. Kültürlerin birleşimi aslında zenginlik getirir. Bu kültürel zenginlik sayesinde de kendimi daha gelişmiş bir hoca olarak görüyorum, kendimi her seferinde yenileyebileceğim ve geliştirebileceğim bir ortam oluşuyor."

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da başarılarından dolayı tebrik eden Montella, "Onları canıgönülden tebrik etmek istiyorum. Çünkü böyle büyük başarılar çok özel anlar yaşatır. Maçları takip edemedim ama böyle başarılı olmaları hepimizi gururlandırdı ve mutlu etti." dedi.

Montella, "A Milli Futbol Takımı'nı da A Milli Kadın Voleybol Takımı gibi bir gün Dünya Kupası'nı kazanırken görebilir miyiz?" sorusuna, "İnşallah, inşallah olur. Çünkü çalışmalarımızı hep en iyisini elde edebilmek için yapıyoruz." yanıtını verdi.