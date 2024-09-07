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Vincenzo Montella'dan 9 Eylül paylaşımı! "İzmir için anlamlı olan bu günde..."

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#9 Eylül
Vincenzo Montelladan 9 Eylül paylaşımı İzmir için anlamlı olan bu günde...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 13:39

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 9 Eylül'de oynayacakları İzlanda maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'ne galibiyet ile başlamak istediklerini ancak ancak EURO 2024 gibi büyük bir turnuvanın ardından ilk maçların genellikle zor geçtiğini söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmanın son yarım saatini 10 kişi tamamladıklarını ve böyle bir müsabakada yenilgi almamanın da önemli olduğunu belirtti.

Montella konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Uzun bir turnuva periyodu sonrasında sınırlı dinlenme imkanı bulan oyuncularımız, daha dinlenmiş ve fizikli yüksek tempolu oyuna alışkın rakip karşısında zorlandık. Buna karşın, son yarım saatini 10 kişi tamamladığımız karşılaşmadan yenilgi almadan ayrılmak önemliydi. Sıradaki maçımızı 9 Eylül’de evimizde gruptaki ilk maçını kazanan İzlanda ile oynayacağız. Kolay bir karşılaşma olmayacak ama İzmir kenti için özel bir anlamı olan bu günde seyircilerimizin bizim için harika bir atmosfer oluşturacaklarına ve bizim 12. adamımız olacaklarına eminiz. İzmir’de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#9 Eylül

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