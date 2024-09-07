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Vincenzo Montella: Zor bir maç olacağını biliyorduk! Ferdi Kadıoğlu'nun yokluğunu hissettik

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#A Milli Takım#Galer - Türkiye#Montella
Vincenzo Montella: Zor bir maç olacağını biliyorduk Ferdi Kadıoğlunun yokluğunu hissettik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 00:32

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella maçı değerlendirdi.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Zorlanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda özellikle bu belirginleşti. Organizasyonda biraz sıkıntı çektik. Takımı 10 kişi kalınca daha çok beğendim. Futbolcularımızın fazla tatil yapma şansı olmadı. 7 Temmuz gibi bitirmiştik turnuvayı.

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"HAKAN FARKINI HİSSETTİRDİ"

Çalhanoğlu sahaya girdikten sonra farkını hissettirdi. Sadece bizler için değil Inter için de bunları yapıyor. İkinci yarıda bunları net şekilde gördük. Bugün 90 dakika oynayamayacağını biliyorduk; riske girmedik. Son durumunu yarın değerlendireceğiz. Arda bir darbeden dolayı çıktı.

"SOL BEKTE EKSİĞİZ, FERDİ'NİN YOKLUĞUNU HİSSETTİK"

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Sol bek pozisyonunda biraz eksiğimiz var sakatlıklardan dolayı. Ferdi çok iyi bir futbolcu, eksikliğini hissettik ama ben elimdeki oyuncularla işimi hallederim. Emirhan'ın stoper olduğunu biliyoruz ama onu da değerlendirme fırsatımız oldu.

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#A Milli Takım#Galer - Türkiye#Montella

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