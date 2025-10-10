Vincenzo Montella ve Uğurcan Çakır'dan Bulgaristan maçı açıklaması: 'Tarihi değiştirmek istiyoruz'

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ve Uğurcan Çakır, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

VINCEZO MONTELLA: DERSİMİZE ÇALIŞTIK

Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Ne gerekiyorsa yaptık. Yeni bir hocaları olduğunu biliyoruz, geçmişine de baktık oyunu için. Çalışma fırsatımız oldu. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıyoruz hep. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz.

SON FIRSAT OLARAK GÖRÜYORLAR

Şunun farkındayız, yeni bir hoca ve yeni bir heyecan getirecek. Son bir fırsat olarak görüyorlar. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım ve zaman zaman çok kompakt oynayan bir takım. Gereken şekilde çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

Haberin Devamı

TARİHİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ

İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek istiyoruz ve yarın da bir ilke imza atmak isteriz açıkçası.

CAN UZUN YORUMU

Can Uzun, çok iyi bir futbolcu. Genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Ona karşı olan ümidimiz, potansiyeline inancımız çok büyük.

İSPANYA MAÇI

Çok negatif bir maçtı hepimiz açısından. İlk dakikalardan bahsediyorum, iyi başladığımız bir maçtı. Sonrasında 2 gol yedikten sonra inancımızı kaybettik gibi oldu. Bu iyi değil, tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bunun farkındalığı ile hareket ediyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık. Çok can yakan sonuçlar. Bu sonuçları sevmiyorum. Çok önemli bir ders oldu. 2002'de de ağır bir mağlubiyet gelmişti, sonrasında muazzam bir turnuva geçirmişti takımımız. Avrupa Şampiyonası'ndan önce de oldu. Tarihimizde var bunlar. Bunlar bizi motive ediyor ve itiyor. Dersimizi aldık ve en iyisini yapmak için yarın sahada buluşacağız. İlk maçta kırmızı karta kadar çok doğru yönettik. Farklı bir deplasmanda çok iyi giden bir maçtı. Kırmızı karttan sonra rakibin sayısal üstünlüğü sahaya yansıdı. Agresif ve kompakt oynayan bir takım görüntüsü verdik. İspanya'ya karşı ilk dakikalar haricinde, zaman zaman geri dönüş sinyalleri gördük ama genel olarak kompakt olamadık, mesafeleri kaçırdık. Zorlu ve ders niteliğinde oldu. Bu maçta da eskisi gibi agresif ve kompakt oynayan takımı görmek istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız.

Haberin Devamı

UĞURCAN ÇAKIR: EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK

Bulgaristan takımı yeni bir hoca değişikliğine gitti. Hocamız bize eski maçlarından taktiklerini gösterdi. Biz de ona çalışma fırsatı bulduk. Pazartesiden bu yana bu maça hazırlandık. En iyi şekilde hazırlandık ve ülkemizi gururlandıracak şekilde yarın buradan ayrılmak istiyoruz. Bulgaristan'a takım olarak baktık, takım olarak inceledik. İyi bir takım ve yeni bir hocaları var. Bu onlara yeni bir enerji katacak. Hazırız ve yarın inşallah en iyi sonucu alırız.

SON MAÇLARDA AĞRI VARDI

Bileğimde son maçlarda ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi. Dinlenme fırsatı buldum. Takımımda maçlar yoğundu. Şu anda kendimi hazır hissediyorum. Hocam görev verirse, elimden geleni yapmak istiyorum.

Haberin Devamı

İŞİMİZİN BİR PARÇASI

Ben işimizin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Vicdanen işimi en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Hem takımımda hem milli takımda en iyi performansı vermeye çalışıyorum. Futbolda ve hayatta zorlu süreçler oluyor. Benim için de oldu. Ama ben çok çalışmaya devam ettim. Kendimi geliştirmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Onun dışında son haftalar benim için iyi gelişti. Zorlu süreçler herkesin başına geliyor ama ben çok çalışıyorum ve takımıma yardım etmeye çalışıyorum.

HAKAN ÇALHANOĞLU YORUMU

Hakan ağabey çok iyi bir futbolcu. Takım kaptanı ve takım içinde lider, herkesle iletişimi çok iyi. Onu bir lider olarak görüyoruz. Genç yaşta 100. maçına çıkacak inşallah yarın. Ona sakatlıksız ve uzun yıllar milli takıma hizmet edecek günler diliyorum. Çok özel bir oyuncu ve çok önemli bir lider.

Haberin Devamı