Vincenzo Montella ve Jose Mourinho derken Roma'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı’nı 2024 Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak götüren ve çeyrek finale yükselten teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili önemli bir iddia ortaya atılmıştı.

Corriere dello Sport’un haberine göre Roma, Daniele de Rossi ve Ivan Juric'in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirmek istedi.

Hatta haberde, 50 yaşındaki teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı sözleşmede bir serbest kalma maddesi bulunduğu, Roma’nın TFF’ye 6 aylık maaş bedelini ödemesi halinde Montella’yı transfer edebileceği belirtildi.

Ancak TFF'den alınan bilgilere göre İtalyan teknik adamın herhangi bir ayrılık düşüncesi olmadığı ve A Milli Takım'daki görevine devam edeceği öğrenilmişti.

JOSE MOURINHO DA İDDİALAR ARASINDAYDI

Haberin Devamı

Daha önce Roma'yı çalıştırmış olan Jose Mourinho için de hamle yapılabileceği iddia edilirken, ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio yaşanan sıcak gelişmeyi açıkladı.

SON KARAR: RANIERI

Di Marzio'nun haberine göre Montella ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Roma, Claudio Ranieri'yi görüşmek için İtalya'ya davet etti.

Bu kararın altında yatan ana sebebin ise camianın İtalyan bir teknik adamı takımın başına görmek istemesi olduğu belirtildi.

Son olarak Cagliari'yi çalıştıran Ranieri, 65 maçta 22 galibiyet, 22 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.35'lik puan ortalaması yakalamıştı.

MOURINHO’DAN SONRA GELEN İKİ HOCA GİTTİ

Serie A’da bu yıl adeta teknik direktör öğüten bir kulübe dönüşen Roma, 2024’te sırasında Jose Mourinho, Daniele De Rossi ve İvan Juric’in görevlerine son verdi. Serie A’daki son 5 maçın 4’ünü kaybeden Roma, 12 haftada sadece 13 puan toplayabildi.