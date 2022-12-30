Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Vincenzo Montella: Üzgünüz, böyle noktalamak istemiyorduk seneyi

Güncelleme Tarihi:

#Adana Demirspor#Montella#Süper Lig
Vincenzo Montella: Üzgünüz, böyle noktalamak istemiyorduk seneyi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 00:08

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Üzgünüz, böyle noktalamak istemiyorduk seneyi. Şimdi hem zihinsel hem de fiziksel olarak dinlenmemiz gereken bir bölüm var. Sonra önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Maça başladığımızda 15 dakika zorlandığımız bölüm oldu. Sonra toparlandık ama arada golü yedik. Ondan sonra mücadeleye devam ettik. İkinci yarı daha net daha cesaretli bir futbol oynamaya başladık ve net pozisyonlar bulduk. Sonrasında berabere de getirebilirdik ama maalesef yakalayamadık. Tabii ki üzgünüz, böyle noktalamak istemiyorduk seneyi. Şimdi hem zihinsel hem de fiziksel olarak dinlenmemiz gereken bir bölüm var. Sonra önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Şenol Güneşten transfer açıklaması Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın...Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Montella#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık