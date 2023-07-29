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Vincenzo Montella: Türkiye'deki statlar İtalya'dan daha iyi

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#Euro2032#Vincenzo Montella#Türkiye
Vincenzo Montella: Türkiyedeki statlar İtalyadan daha iyi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 19:22

Adana Demirspor'un eski direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin İtalya ile EURO2032 ev sahipliği için ortak adaylık başvurusu yapmasını değerlendirdi.

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Geçtiğimiz 2 sezonda Adana Demirspor'u çalıştıran ve bu sezon başında görevinden ayrılan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye ile İtalya'nın EURO2032 ev sahipliği için ortak adaylık başvurusunda bulunmasını değerlendirdi.

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"TÜRK STADYUMLARI DAHA İYİ"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Montella, "Ortak adaylık kararına şaşırmadım, aksine sevindim. Türkiye'de futbol için mükemmel stadyumlar var. Genel olarak bakarsak İtalyan stadyumlarının üzerinde bir kaliteye sahipler, en azından benim gördüğüm kadarıyla. Ayrıca antrenman tesisleri de çok üst düzey. Örneğin 2021 yılında Adana Demirspor henüz lige yeni çıkmış bir takımdı ama hali hazırda çok iyi organize olmuş bir kulüptü." dedi.

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"SÜPER LİG, AVRUPA'NIN ALTINDA"

SÜPER LİG'in kalitesinden de bahseden Montella, "Halen, Avrupa'nın büyük ligleri ile kıyaslanabilir lig değil Süper Lig. Ancak çok dengeli ve rekabetçi bir lig olduğunu söyleyebilirim. Taraftarlar ise sıra dışı. Deprem felaketi gibi hassas bir dönem geçirmelerine rağmen hiçbir şeyi eksik yapmadılar. O yüzden ortak adaylık başvurusunu destekliyorum." ifadelerini kullandı.

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Vincenzo Montella, Adana Demirspor'da geçirdiği 2 sezonda çıktığı 76 resmi maçta 38 galibiyet, 17 beraberlik, 21 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

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#Euro2032#Vincenzo Montella#Türkiye

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